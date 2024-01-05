В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который регламентирует растаможку в Дії.
Парламент получил на рассмотрение проект закона № 10380, который убирает человеческий фактор из процесса растаможивания подержанных легковых автомобилей и переносит этот процесс в действие.
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После принятия законопроекта граждане будут подавать электронную таможенную декларацию в приложении Дія, а бизнес — на портале.
Что предлагается в законопроекте?
- Создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей на основе данных таможни
- Там будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, которые проходили таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя
Весь процесс растаможки будет онлайн. Даже таможенную декларацию Дія поможет заполнить — подтянет информацию об автомобиле по VIN-коду.
Подробный алгоритм растаможки
С нетерпением ждем поддержки и принятия законопроекта, чтобы украинцы получали государственные услуги еще быстрее. А главное – без коррупционных схем на таможне.