У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який регламентує розмитнення в Дії.

Парламент отримав на розгляд проект закону № 10380, який прибирає людський чинник з процесу розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у Дію.

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Після ухвалення законопроекту громадяни подаватимуть електронну митну декларацію в застосунку Дія, а бізнес — на порталі.



Що пропонується в законопроекті?

Створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів на основі даних митниці

Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна



Весь процес розмитнення буде онлайн. Навіть митну декларацію Дія допоможе заповнити — підтягне інфо про автівку за VIN-кодом.



Детальний алгоритм розмитнення через Дію



З нетерпінням чекаємо на підтримку та ухвалення законопроєкту, щоб українці отримували державні послуги ще швидше. А головне — без корупційних схем на митниці.