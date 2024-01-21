Середня ціна легковиків, які пропонували до продажу в інтернеті у 2023 році, склала $5 700, однак протягом року вони суттєво подорожчали.

Торік українці розмістили в інтернеті майже 3 мільйони оголошень (2 млн 974 тис.) про продаж легкових автомобілів. Сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів у 2023 році склала $25,5 мільярда, вважають в Інституті досліджень авторинку.

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Середня ціна легковиків, які пропонували до продажу в інтернеті у 2023 році, склала $5 700. На діаграмі видно, що цей показник на початку року становив $4800, а в кінці — $6000. Сумарне зростання за 12 місяців склало 9,1%, що доволі вагоме значення. Проте коли розглянути цінові картини за окремими підсегментами, а не узагальнений графік, стане зрозуміло, що не всі легковики подорожчали однаково.

Зміна середньої ціни легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом 2023 року:

Є пряма залежність від віку — машини старше 15 років фактично не змінили своїх цін. Натомість чим менший вік автомобіля, тим стрімкіше зростала середня ціна на нього. Пояснюється це браком нових автомобілів, які згодом мали б поповнювати вторинний ринок, та невеликими обсягами імпорту легковиків із-за кордону, які щонайменше удвічі (а то й утричі) відстають від попиту.

Також зросли середні ціни на вживані кросовери, завдяки загальному зростанню попиту на цей вид легковиків, та автомобілі зі США, яких зараз прибуває обмаль, і здебільшого без найдоступніших варіантів, які імпортувати невигідно через збільшення ціни доставлення таких машин.

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Які авто подорожчали найбільше

Серед 10 найпопулярніших моделей автомобілів в Україні з початку року найбільше подорожчали Audi A6, Volkswagen Golf і BMW 5 Series. У відсотковому вираженні їх ціни зросли на 26,3%, 22,9% і 16,9% відповідно. У грошовому вираженні середня ціна цих автомобілів зросла на понад 1000 доларів.

Жодна з моделей з цього списку не здешевшала. Навпаки, ціни на ВАЗ-2106 і Daewoo Lanos залишилися незмінними, хоча мали б зменшитися через зростання віку цих моделей.

Найпопулярніші моделі 2023 року за к-стю пропозицій та зміна цін на них за рік:

Volkswagen Passat: $7200, +10,8%, +$700

Skoda Octavia: $7450, +11,2%, +$750

Volkswagen Golf: $5900, +22,9%, +$1100

Daewoo Lanos: $2500, 0%, $0

Renault Megane: $6700, +3,9%, +$250

BMW 5 Series: $6900, +16,9%, +$1000

BMW 3 Series: $6000, +9,1%, +$500

ВАЗ-2106: $750, 0%, $0

Opel Astra: $5200, +13%, +$600

Audi A6: $7200, +26,3%, +$1500

Фіксація, а тим паче зростання середніх цін — явище аномальне для відкритих ринків. Однак оскільки наш ринок перебуває в частковій ізоляції (обмежений імпорт, низькі обсяги продажів нових авто), зароджуються процеси, притаманні закритим ринкам, на кшталт Куби. Де на ходу вимушено підтримуються легковики віком 40-50 років, при цьому попит на дефіцитний персональний транспорт призводить до невідповідної характеристикам та якості цих автомобілів зростання цін на нього, які можуть в рази перевищувати вартість аналогічних моделей в інших країнах.

Методика досліджень

Впродовж 2023 року українці продавали в інтернеті вживані легковики сукупною вартістю понад 25,5 мільярда доларів США. В окремих сегментах ринку відбулося зростання середніх цін. Агрегатор Automoto.ua збирає оголошення про продаж всіх авто зі 100 автосайтів в Україні. На основі цих даних експерти Інституту досліджень авторинку визначили цінову картину інтернет-продажів вживаних легкових машин в Україні.

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