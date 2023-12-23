Попри війну, в Україні стає дедалі більше власників найрозкішніших, найдорожчих та найексклюзивніших автомобілів найвеличніших світових брендів.

Заможні українці купували як нові чи рідкісні, так і раритетні автомобілі. Цінники на такі машини зашкалювали. Наші колеги з видання ТопЖир склали традиційний щорічний рейтинг найдорожчих автомобілів, які з’явилися в Україні протягом 2023-го.

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Від переліку престижних марок та вартості тих автівок голова йде обертом. І це при тому, що експерти взяли до уваги найбільш ексклюзивні машини, який було випущено в світі по кілька десятків чи навіть одиниць.

Ось лише про окремі з помічених машин:

Morgan Aero SuperSports

Вперше цей автомобіль зафіксували в столиці у лютому 2023-го року. Тираж обмежений – всього 200 машин. Випуск зроблено з нагоди 100-річчя британської марки Morgan. Нинішня вартість раритету – 127 тисяч фунтів стерлінгів, тобто 146 500 євро або 6 мільйонів гривень.

Dodge Viper

Також помічений у лютому 2023 р. Належить до третього покоління, з 2017 року масл-кар не виробляється. Загальний тираж 2427 таких купе. Орієнтовна ціна у США – 250 000 доларів

Ferrari SF90 Stradale

Завезена до Одеси наприкінці лютого 2023 року. Це третя така модель в Україні. Першу ввезено у 2021 році, а другу – за кілька днів до вторгнення путінців в Україну у 2022-му році. Вартість – майже один мільйон доларів.



Lamborghini Urus Mansory

Цей кросовер з тюнінгом від Mansory був вперше помічений в столиці у квітні. Для України не рідкісна модель, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі. Може коштувати понад півмільйона євро, все залежить від тюнінгу, потужності, прискорення.

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Ferrari Roma

Дві моделі з’явилися вже в період війни, одна потрапила під нульове розмитнення. Ціна понад 200 тисяч євро. За 600 днів війни українці купили 12 спорткарів Ferrari.

Lamborghini Huracan Tecnica

Цей ексклюзив помічено на київських автошляхах нинішнього літа. Ціна – близько 300 тисяч доларів.

Porsche Carrera GT

Це один із найдорожчих автомобілів в Україні та один із найрідкісніших Порше. Загальний тираж 1270 екземплярів, "більшість з яких опинилися в колекціях мільйонерів, шейхів та, звичайно, українських депутатів". Менше, ніж за $1,5 мільйона не знайти.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Рідкісна колекційна модель. Зроблено всього 99 екземплярів! Унікальний “Гелендваген” коштував у 2017-2018 роках 460 тисяч євро, нині дешевше за 1 мільйон євро не знайти.

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Brabus SL800 Roadster

SL800 Roadster вперше помітили в Україні восени. Імовірно, єдиний в країні. Вартість авто – близько $400 000.

Brabus E V12 "one of ten"

З’явився нещодавно. Тираж всього 10 одиниць. Під №1 в Україні, заводський порядковий номер — №01/10. Початкова вартість €600 000.

Rolls-Royce Spectre

У другій половині 2023-го на митну територію Україну ввезли перший електромобіль Rolls-Royce Spectre. Вартість півмільйона доларів і вище.

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Mercedes-Benz SLR McLaren Crown Edition

Суперкари Mercedes SLR McLaren Crown Edition виготовили для королівської родини Бахрейну у кількості 10 одиниць. Пробіг становить всього 41 км. Це купе придбали на аукціоні Bonhams за $460 000.

Porsche 911 GT3 RS

Найекстремальніша версія у сучасній лінійці моделі. Вона є найближчою до гоночних Porsche 911. Вартість GT3 RS нового покоління стартує від 11 219 820 гривень.