Розкішний автомобіль 1959 року випуску виставили на продаж. Важко повірити, але авто майже в ідеальному стані: на кузові жодних слідів корозії, а пробіг становить 36 тисяч км.

Авто нещодавно виставили на продаж – оголошена вартість $125 000. Відомо, що цей автомобіль було ретельно відреставровано. Ця модель надзвичайно рідкісна для наших широт, тому не дивно, що раніше авто часто ставало учасником фестивалів.

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Cadillac DeVille – флагманська модель бренду тих часів. Вона є надзвичайно вдалим представником епохи заможних 60-тих у США. В авто зібрані всі найрозкішніші та найкращі технології тієї епохи.

Авто має 5,7 метрів у довжину, має потужний V8 на 325 кінських сил, який працює в парі з автоматичною 4-ступеневою коробкою передач та підсилювачем керма. На момент випуску пропонувались додаткові опції, такі як круїз контроль, електричні регулювання сидінь, електросклопідіймачі, та кондиціонер.

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DeVille, який зараз продається, обладнане цими опціями, а також отримало опційний пакет Continental із запасним колесом на кришці багажника.

Схожий Cadillac DeVille був також в Елвіса Преслі, який був затятим фанатом бренду. Загалом, було випущено 140 тисяч авто цієї моделі, а найвідомішою та найдорожчою стала версія в кузові кабріолет, яка отримала назву Eldorado.