Роскошный автомобиль 1959 года выпуска выставили на продажу. Трудно поверить, но авто почти в идеальном состоянии: на кузове никаких следов коррозии, а пробег составляет 36 тысяч км.

Авто недавно выставили на продажу – объявленная стоимость $125 000. Известно, что этот автомобиль был тщательно отреставрирован. Эта модель чрезвычайно редкая для наших широт, поэтому неудивительно, что раньше авто часто становилось участником фестивалей.

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Cadillac DeVille – флагманская модель бренда тех времен. Она является чрезвычайно удачным представителем эпохи состоятельных 60-х в США. В авто собраны все самые роскошные и лучшие технологии той эпохи.

Авто имеет 5,7 метров в длину, имеет мощный V8 на 325 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач и усилителем руля. На момент выпуска предлагались дополнительные опции, такие как круиз контроль, электрические регулировки сидений, электро стеклоподъемники, и кондиционер.

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DeVille, который сейчас продается, оборудовано этими опциями, а также получило опционный пакет Continental с запасным колесом на крышке багажника.

Похожий Cadillac DeVille был также в Элвиса Пресли, который был ярым фанатом бренда. В общем, было выпущено 140 тысяч авто этой модели, а самой известной и дорогой стала версия в кузове кабриолет, которая получила название Eldorado.