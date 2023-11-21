На аукционе в Лас-Вегасе за рекордные 18,8 миллиона долларов выкуплен автомобиль Mercedes F1, на котором Льюис Хэмилтон пришел к победе в 2013 году.

Автомобиль W04 Хэмилтона выкупили за 18 815 000 долларов, теперь он является вторым самым ценным болидом Формулы-1, когда-либо проданным на аукционе. Он в стоимости уступает только Mercedes-Benz W196R 1954 года выпуска Хуана Мануэля Фанхио, который 10 лет назад продали на аукционе за 29,6 миллиона долларов. Третьим по стоимости стал F2003-GA, на котором Михаэль Шумахер выиграл свой шестой чемпионат мира в Формуле-1. Его продали в прошлом году за 14,9 миллиона долларов на аукционе в Швейцарии.

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Хэмилтон ездил на этом W04 в 14 из 19 гонок сезона Формулы-1 2013 года. Тогда он одержал победу с ним на Гран-при Венгрии. RM Sotheby's ожидал, что автомобиль продадут за 10-15 миллионов долларов. Получилось больше.

Решающее значение сыграло то, что дороговизна автомобиля возрастала от его необычного статуса – это единственный автомобиль Mercedes F1 современной эпохи, который не принадлежит ни Мерседесу, ни Хэмилтону. Как известно, британский автогонщик команды Формулы-1 "Мерседес" сэр Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира и первым в истории пилотом Формулы-1, который одержал 100 побед. В 2020 году он повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов.

Mercedes F1 Хэмилтона ездил в 14 из 19 гонок сезона Формулы-1 2013 года. Фото: RM Sotheby's

Кроме такого титулованного уровня, стоимость выросла еще и благодаря тому, что W04 сохранил оригинальный 2,4-литровый атмосферный V8 и он полностью функциональный.

Теперь эксперты ломают головы над тем, сколько стоит любой из чемпионских Mercedes' Хэмилтона. Его самые результативные сезоны пришлись затем на 2014, 2018, 2019 и 2020 годы. В каждом из этих лет он одержал 11 побед в гонках. Если любой из тех автомобилей когда-нибудь будет выставлен на аукцион, то он точно побьет нынешние рекорды.