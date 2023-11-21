На аукціоні в Лас-Вегасі за рекордні 18,8 мільйона доларів викуплено автомобіль Mercedes F1, на якому Льюїс Хемілтон прийшов до перемоги у 2013 році.

Автомобіль W04 Хемілтона викупили за 18 815 000 доларів, тепер він є другим найціннішим болідом Формули-1, коли-небудь проданим на аукціоні. Він у вартості поступається тільки Mercedes-Benz W196R 1954 року випуску Хуана Мануеля Фанхіо, який 10 років тому продали на аукціоні за 29,6 мільйона доларів. Третім за вартістю став F2003-GA, на якому Міхаель Шумахер виграв свій шостий чемпіонат світу у Формулі-1. Його продали торік за 14,9 мільйона доларів на аукціоні у Швейцарії.

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Хемілтон їздив на цьому W04 у 14 із 19 перегонів сезону Формули-1 2013 року. Тоді він здобув перемогу з ним на Гран-прі Угорщини. RM Sotheby's очікував, що автомобіль продадуть за 10-15 мільйонів доларів. Вийшло більше.

Вирішальне значення відіграло те, що дорожнеча автомобіля зростала від його незвичного статусу – це єдиний автомобіль Mercedes F1 сучасної епохи, який не належить ні Мерседесу, ні Хемілтону. Як відомо, британський автогонник команди Формули-1 "Мерседес" сер Льюїс Карл Девідсон Хемілтон став семиразовиим чемпіоном світу і першим в історії пілотом Формули-1, який здобув 100 перемог. У 2020 році він повторив рекорд Міхаеля Шумахера, вигравши 7 чемпіонських титулів.

Mercedes F1 Хемілтона їздив у 14 із 19 перегонів сезону Формули-1 2013 року. Фото: RM Sotheby's

Окрім такого титулованого рівня, вартість зросла ще й завдяки тому, що W04 зберіг оригінальний 2,4-літровий атмосферний V8 і він повністю функціональний.

Тепер експерти ламають голови над тим, скільки коштує будь-який з чемпіонських Mercedes' Хемілтона. Його найрезультативніші сезони припали потім на 2014, 2018, 2019 і 2020 роки. В кожному з цих років він здобув 11 перемог у перегонах. Якщо будь-який з тих автомобілів коли-небудь буде виставлений на аукціон, то точно поб'є нинішні рекорди.