Справжні бойові машини усіх років випуску можна легко знайти в Мережі та купити для колекції чи гонок на треку.

На продажу трекових автомобілів спеціалізується чимало компаній, а деякі з них пропонують і справжні гоночні боліди Формула 1. У Мережі можна знайти як історичні машини, так сучасні, 2000-х років.

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Болід Формула зразка 2020 року, за данними The Sports Rush, коштує 12,2 мільйони доларів. А вартість самого лише 1,6-літрового V6-турбо становить близько 10,5 мільйонів доларів. Боліди минулого не були такими дорогими, однак сьогодні автентичні машини 1950-хроків можуть коштувати навіть дорожче за сучасні, якщо вони достатньо унікальні та/або знакові.

Такі гіганти F1, як Ferrari та Mercedes, витрачають найбільше коштів на проведення гоночного сезону – витрати кожної команди перевищують 400 мільйонів доларів. При цьому на самі автомобілі повинно витрачатись не більше 175 мільйонів, аби дрібніші команди були в рівних правах з великими гравцями.

Сайт f1authentics спеціалізується на автомобілях серій F1, F2 та F3, а також продає меморабілію – підписані гонщиками шоломи, одяг, фото та інші пам’ятні речі. Найсвіжіша модель на сайті – болід Renault F1 R.S.19 зразка 2019 року з розрізаним для демонстрації вузлів кузовом. Крім того, на сайті можна купити окремо кузов боліда і зробити його частиною гоночного симулятора.

Фото: болід Renault F1 R.S.19, виставлений на продаж / f1authentics

Британський сайт компанії Hall & Hall – один із тих, що мають широкий профіль і можуть запропонувати як звичайні трекові спорткари, так і офіційні гоночні боліди. Особливістю цього продавця є спеціалізація на історичних моделях, серед яких можна знайти і боліди спортивних серій, які передували чемпіонату Формула 1.

Фото: історичні боліди Brabham BT24 1967 (рекреація), Lotus 35 Martini 1965 та Williams FW06 1978

Загалом ціни на повністю функціональний вживаний автомобіль F1 починаються зі 150 тисяч доларів і перевищують мільйонну позначку. Однак автомобілі, що публічно продаються і готові до участі в змаганнях, коштують приблизно вдвічи дорожче.

Так, Footwork Arrows 1994 року з 3,5-літровим двигуном Cosworth коштує 194 тисячі доларів, а Benetton B198 з 4-літровим двигуном V10 Judd коштує близько 375 тисяч доларів. Оригінальний болід Brabham BT24 Monoposto 1967 року, що брав участь у перегонах, у 2014 році був проданий на аукціоні за 1 050 000 доларів. А болід Toleman TG184 1984 року, на якому легендарний Айртон Сенна виступав у першому сезоні Формула 1, був проданий у 2015 році за 1 365 000 доларів. Старіший гоночний автомобіль без двигуна або базовий шоу-кар можна придбати приблизно за 30 тисяч доларів.