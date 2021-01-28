Настоящие боевые машины всех годов выпуска можно легко найти в Сети и купить для коллекции или гонок на треке.

На продаже трековых автомобилей специализируется немало компаний, а некоторые из них предлагают и настоящие гоночные болиды Формула 1. В Сети можно найти как исторические машины, так современные, 2000-х годов.

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Болид Формула образца 2020 года, по данным The Sports Rush, стоит 12,2 миллиона долларов. А стоимость одного только 1,6-литрового V6 турбо составляет около 10,5 млн долларов. Болиды прошлого не были такими дорогими, однако сегодня аутентичные машины 1950-х годов могут стоить даже дороже современных, если они достаточно уникальные и/или знаковые.

Такие гиганты F1, как Ferrari и Mercedes, тратят больше средств на проведение гоночного сезона – расходы каждой команды превышают 400 миллионов долларов. При этом на сами автомобили должно тратиться не более 175 млн, чтобы мелкие команды были в равных правах с крупными игроками.

Сайт f1authentics специализируется на автомобилях серий F1, F2 и F3, а также продает меморабилии – подписаные гонщиками шлемы, одежда, фото и другие памятные вещи. Самая свежая модель на сайте – болид Renault F1 R.S.19 образца 2019 года с разрезанным для демонстрации узлов кузовом. Кроме того, на сайте можно купить отдельно кузов болида и сделать его частью гоночного симулятора.

Фото: болид Renault F1 R.S.19, выставленный на продажу / f1authentics

Британский сайт компании Hall & Hall – один из тех, что имеют широкий профиль и могут предложить как обычные трековые спорткары, так и официальные гоночные болиды. Особенностью этого продавца является специализация на исторических моделях, среди которых можно найти и болиды спортивных серий, которые предшествовали чемпионату Формула 1.

Фото: исторические болиды Brabham BT24 1967 (рекреация), Lotus 35 Martini 1965 и Williams FW06 1978

В целом цены на полностью функциональный подержанный автомобиль F1 начинаются со 150 тысяч долларов и превышают миллионную отметку. Однако автомобили, которые публично продаются и готовы к участию в соревнованиях, стоят примерно вдвое дороже.

Да, Footwork Arrows 1994 года с 3,5-литровым двигателем Cosworth стоит 194 тысяч долларов, а Benetton B198 с 4-литровым двигателем V10 Judd стоит около 375 тысяч долларов. Оригинальный болид Brabham BT24 Monoposto 1967 года, что участвовал в гонках, в 2014 году был продан на аукционе за 1 050 000 долларов. А болид Toleman TG184 в 1984 года, на котором легендарный Айртон Сенна выступал в первом сезоне Формула 1, был продан в 2015 году за 1 365 000 долларов. Старый гоночный автомобиль без двигателя или базовый шоу-кар можно приобрести примерно за 30 тысяч долларов.