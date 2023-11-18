Создание этого лимузина из фюзеляжа настоящего самолета обошлось в 1 миллион долларов. 19 ноября эта восьмиместная роскошная машина должна получить на аукционе нового владельца.

Фюзеляж частного самолета Learjet, ставший лимузином под названием LimoJet, теперь имеет все атрибуты автотранспортного средства. Автомобиль довольно странной формы даже получил разрешение Министерства транспорта США на эксплуатацию по дорогам общего пользования.

Роскошный автомобиль создала компания Exotic Coach Customs (ЭСС), базирующаяся в Аддисоне, штат Иллинойс. На все про все ушло два года, а изготовление стоило около 1 миллиона долларов.

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Автомобиль имеет колоссальные 12,8 м в длину, 2,4 м в ширину и весит около 5,5 тонны. Моторный отсек разместили сзади, трансмиссию и подвеску также разрабатывали специальную. Несмотря на такой длиннющий кузов, автомобиль остался четырехколесным.

Learmousine имеет стальной каркас и алюминиевый фюзеляж от подлинного Learjet. В отличие от оригинального полностью красного корпуса бизнес-джета, лимузин перед аукционом был перекрашен в черно-серебристый цвет с красной полосой. Выпадающие ступеньки остались от самолета.

Прежде чем новая модель шины пойдет в производство, ее тщательно тестируют. Шины Continental испытывают на полигонах всего мира, включая Contidrom – собственную трассу компании вблизи Ганновера. В составе Contidrom является первой в мире полностью автоматизированной системой тестирования шин AIBA, где испытания проводятся круглый год на мокрой и сухой дороге. Рекламная информация

С эффектом звука реактивных двигателей

Крылья, конечно, отсоединили, а вот гондолы реактивных двигателей оставили, вставив туда вместо моторов два 12-дюймовых сабвуфера внешней аудиосистемы. Они не только транслируют музыку, но могут воспроизводить звуковые эффекты реактивного двигателя во время взлета.

Грохот реактивного двигателя в моторной гондоле заменят мощные 12-дюймовые сабвуферы. А музыку из них будет слышно за несколько километров. Фото: ЭСС

Спереди по левому краю кабины расположено роскошное водительское сиденье, имеющее отделку из углеродного волокна. Верхние переключатели, подобные настоящему кокпиту, предназначены для управления различными внутренними и внешними эффектами и элементами управления. Оттуда включается система Showtime Audio мощностью 17 000 Вт, она находится в задней части.

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Оттуда также включается 42-дюймовый плазменный телевизор в кормовой части и разнообразное освещение. Там же стоит тумблер, чтобы включить освещение пола в стиле диско.

Салон-бар гламурного статуса

В отличие от обычных автомобилей, здесь удлиненный салон с одним-единственным продольно расположенным диваном. Без давки он может принять восемь человек, а если немного уплотниться, то и все десять.

В полный рост, конечно, стоять не получится. Это можно воспринимать как недостаток, но для лимузинов здесь ничего критичного нет – не автобус. А вот сидеть удобно. Лакомиться вкусностями и наслаждаться искрящимся вином под звуки музыки можно и сидя.

Гламурная вечеринка с имитацией авиаперелета гарантирована. Правда, без танцев – высоты маловато. Фото: ЭСС

Кроме внешней аудиосистемы, здесь есть внутренняя работающая вместе с огромным экраном в задней части салона. Подсветка в полу, на потолке и бортовых панелях создает атмосферу гламурной вечеринки на колесах в стиле частного самолета.

Напротив дивана вдоль левого борта расположен бар с нишами под ведра для льда и бутылок шампанского. В нижних тумбах размещены полки для посуды и припасенных продуктов, напитков.

Вот чего здесь не хватает, так это простор для танцев. Проход между диваном и барным столом частично удовлетворил бы желание, но высота салона здесь никак этому не способствует. Впрочем, это компенсируются другими удовольствиями.



И водитель вместо пилота

Руль сделан в виде штурвала. Перед водителем обычная приборная панель. Четыре экрана связаны с камерами в передней и задней частях автомобиля.

Разработчики уверяют, что вождение легкое. Можно поверить, но вот параллельная парковка, очевидно, принесет головную боль.

У водителя детская мечта стать пилотом сбудется за штурвалом этого лимузина – имитация кабины самолета очевидна. Фото: ЭСС

Здесь используется 6,1-литровый двигатель Chevrolet Vortec V8 мощностью 400 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 160 км/ч.

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С фальстартом аукционных торгов

Уникальный почти 13-метровый лимузин под названием Limo Jet, изготовленный из фюзеляжа бизнес-джета Learjet, был выставлен на продажу 14 мая 2021 года на аукционе Mecum. Однако дело до продажи не дошло.

Год перед этим его уже пытались продать и даже нашелся покупатель, готовый выложить за необычный транспорт 600 тысяч долларов, но сделка по какой-то причине опять-таки не состоялась.

Как завершится аукцион 19 ноября, узнаем позже.