Створення цього лімузину з фюзеляжу справжнього літака обійшлося в 1 мільйон доларів. 19 листопада ця восьмимісна розкішна машина має отримати на аукціоні нового власника.

Фюзеляж приватного літака Learjet, що став лімузином під назвою LimoJet, тепер має усі атрибути автотранспортного засобу. Авто доволі дивної форми навіть отримало дозвіл Міністерства транспорту США на експлуатацію дорогами загального користування.

Розкішну автівку створила компанія Exotic Coach Customs (ЕСС), що базується в Аддісоні, штат Іллінойс. На все про все знадобилося два роки, а виготовлення коштувало близько 1 мільйона доларів.

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Автомобіль має колосальні 12,8 м у довжину, 2,4 м у ширину і важить майже 5,5 тонни. Моторний відсік розмістили позаду, трансмісію та підвіску також розробляли спеціальну. Попри такий довжелезний кузов, автомобіль лишився чотириколісним.

Learmousine має сталевий каркас і алюмінієвий фюзеляж від справжнього Learjet. На відміну від оригінального повністю червоного корпусу бізнес-джета, лімузин перед аукціоном перефарбували в чорно-сріблястий колір із червоною смугою. Сходинки, що випадають, залишилися від літака.

Перед тим, як нова модель шини піде у виробництво, її ретельно тестують. Шини Continental випробовують на полігонах всього світу, включаючи Contidrom – власну трасу компанії поблизу Ганновера. У складі Contidrom є перша у світі повністю автоматизована система тестування шин AIBA, де випробування проводяться цілий рік на мокрій і сухій дорозі. Рекламна інформація

З ефектом звуку реактивних двигунів

Крила, звісно, від’єднали, а ось гондоли реактивних двигунів лишили, вставивши туди замість моторів два 12-дюймових сабвуфери зовнішньої аудіосистеми. Вони не тільки транслюють музику, але й можуть відтворювати звукові ефекти реактивного двигуна під час злету.

Гуркіт реактивного двигуна в моторній гондолі замінять потужні 12-дюймові сабвуфери. А музику з них буде чути за кілька кілометрів. Фото: ЕСС

Спереду по лівому краю кабіни розташоване розкішне сидіння водія, що має оздоблення з вуглецевого волокна. Верхні перемикачі, подібні до тих, які є в справжньому кокпіті, призначені для керування різними внутрішніми та зовнішніми ефектами та елементами керування. Звідти вмикається система Showtime Audio потужністю 17 000 Вт, вона у задній частині.

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Відтіля також вмикається 42-дюймовий плазмовий телевізор в кормовій частині та різноманітне освітлення. Там є навіть тумблер, щоб увімкнути освітлення підлоги у стилі диско.

Салон-бар гламурного статусу

На відміну від звичайних автомобілів, тут видовжений салон з одним-єдиним поздовжньо розташованим диваном. Без тисняви він може прийняти вісім осіб, а якщо трішечки ущільнитися, то і всі десять.

У повний ріст, звісно, стояти не вийде. Це можна сприймати як недолік, але для лімузинів тут нічого критичного немає – не автобус. А ось сидіти зручно. Ласувати смаколиками та насолоджуватися іскристим вином під звуки музики можна і сидячи.

Гламурна вечірка з імітацією авіаперельоту гарантована. Щоправда, без танців – висоти замало. Фото: ЕСС

Окрім зовнішньої аудіосистеми, тут є внутрішня, що працює разом з величезним екраном у задній частині салону. Підсвітка в підлозі, на стелі та в бортових панелях створює атмосферу гламурної вечірки на колесах у стилі приватного літака.

Навпроти дивану повздовж лівого борту розміщено бар з нішами під відерця для льоду й пляшок шампанського. В нижніх тумбах розміщено полиці для посуду та припасених продуктів, напоїв.

От чого тут не вистачає, так це простору для танців. Прохід між диваном та барним столом частково задовільнив би те бажання, але висота салону тут аж ніяк цьому не сприяє. Втім, це компенсуються іншими насолодами



І водій замість пілота

Кермо зроблено у вигляді штурвала. Перед водієм звичайна панель приладів. Чотири екрани пов’язані з камерами в передній і задній частинах автомобіля.

Розробники запевняють, що водіння легке. Можна повірити, але ось паралельне паркування, вочевидь, принесе головний біль.

У водія дитяча мрія стати пілотом збудеться за штурвалом цього лімузина – імітація кабіни літака очевидна. Фото: ЕСС

Тут використовується 6,1-літровий двигун Chevrolet Vortec V8 потужністю 400 кінських сил. Максимальна швидкість становить 160 км/год.

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З фальстартом аукціонних торгів

Унікальний майже 13-метровий лімузин під назвою Limo Jet, виготовлений із фюзеляжу бізнес-джету Learjet, виставляли на продаж 14 травня 2021 року на аукціоні Mecum. Однак та спроба до продажу не дійшла.

Рік перед цим його вже намагалися продати і навіть знайшовся покупець, який готовий викласти за незвичайний транспорт 600 тисяч доларів, але угода з якоїсь причини знову-таки не відбулася.

Як завершиться аукціон 19 листопада, дізнаємося згодом.