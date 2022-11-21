У бельгійському місті Хассельт прихильник автомобілів марки Porsche перетворив свій балкон на паркову для німецького суперкара.

Для ентузіаста Porsche, який живе в квартирі, встановлення Porsche 919 Hybrid на терасі свого балкона виявилось цілком реальним. Він зробив це за допомогою підйомної платформи, яка транспортувала та встановлювала німецький гіперкар на восьмому поверсі будівлі в Хассельті, Бельгія.

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За цією дещо дивною ідеєю стоїть Люк Вандерфестен. Він ентузіаст Porsche і автоспорту. Він також очолює два центри Porsche, центри в Ейндховені та Маастрихті, повідомляє сайт Gocar.

«Інші чоловіки мають колекцію машин у підвалі, у мене зараз є гоночна машина, якою я можу милуватися з вітальні», — сказав Люк Вандерфестен, який також хоче встановити симулятор на своїй терасі.

Заспокоюємо, це «порожня» модель Porsche 919 Hybrid. Тому він не має силової установки і важить лише 200 кг, що значно полегшує його підйом на восьмий поверх. Що стосується його впливу на негоду, то 55-річний чоловік все продумав. Машина не іржавіє, зроблена з карбону. Крім того, він пояснив, що наніс спеціальний керамічний шар, щоб підвищити його стійкість до атмосферних впливів.

Перед цим фанат Porsche, витратив усі свої заощадження, щоб купити п'ять моделей Porsche з гаража в Ейндховені. Тоді керівник концесії зрозумів, що має справу із щирим любителем бренду, і запропонував йому стати продавцем у концесії. Через чотири роки Люк Вандерфестен очолив дилерський центр, де він також продає Land Rover, Jaguar і Bentley.