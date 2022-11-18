Porsche представила позашляховий 911. Загалом компанія випустить 2500 модифікованих спорткарів.

Компанія Porsche у рамках автосалону у Лос-Анджелесі представила позашляхову версію спорткара 911. Модифікація під назвою Dakar отримала дизайн у стилі автомобіля-переможця ралі «Париж-Дакар» 1984 року.

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За словами розробників, лімітоване видання сподобається шанувальникам марки, які шукають пригод там, де закінчується асфальт. До дилерських центрів спорткар надійде навесні наступного року. Вартість моделі складе 223 450 доларів.

Дизайн Porsche 911 Dakar виконаний у синьо-білій гамі, яку доповнюють червоні смуги, що проходять уздовж бортів. Така ж колірна комбінація прикрашала автомобіль, який переміг у ралі-рейді «Париж-Дакар» у 1984 році. Все це частина опціонального пакету Rallye Design Package, і без нього 911 Dakar виглядає традиційніше. Екстер'єр доповнений багажником на даху з вбудованою світлодіодною оптикою (пропонується за доплату), буксирувальними вушками та захисними сітками на повітрозабірниках.

У салоні відсутній задній диван, а спереду встановлені полегшені «ковші». Для зниження маси також використовуються легший акумулятор та лобове скло. Окремо для спорткара можна замовити напівкаркас безпеки, шеститочкові ремені і навіть намет.

Купе 911 Dakar стандартно оснащено повнокерованим шасі, динамічними опорами двигуна від 911 GT3 та регульованою підвіскою. Дорожній просвіт тут на 50 мм більше, ніж у вихідного 911 Carrera 4 GTS. Крім того, кліренс можна збільшити ще на 30 міліметрів, до 190—195. З максимально задертою підвіскою спорткар розганяється до 170 кілометрів на годину, після чого машина автоматично опускається.

Новинка оснащується трилітровою «шісткою» з двома турбінами, що видає 480 кінських сил і 570 Нм моменту. Агрегат працює в парі з восьмидіапазонним "роботом" PDK.

До сотні повнопривідний спорткар розганяється всього за 3,4 секунди. Максимальна швидкість через позашляхові доробки обмежена на 240 кілометрах на годину.