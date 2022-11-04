Унікальна пара експериментальних спортивних автомобілів 911 випробовується там, де немає доріг, де повітря розріджене, температура нижче нуля і навіть рослини не можуть вижити.

Команда під керівництвом гонщика та авантюриста Ромена Дюма вирушила досліджувати межі можливості Porsche 911. Для цього вона вибрала одне з найскладніших місць на землі – круті схили Охос-дель-Саладо у Чилі. Це найвищий вулкан у світі.

Відбувся перший тест команди та машин, і вже на ньому Porsche 911 став одним із небагатьох транспортних засобів, які коли-небудь досягали екстремальної висоти у 6 кілометрів над рівнем моря.

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На шляху до висоти 6 007 метрів, спортивний болід 911 з Роменом Дюма за кермом долав також льодові поля, температуру нижче 30 градусів за Цельсієм і половину кисню в повітрі у порівнянні з рівнем моря. Наразі випробування завершено, а команда в захваті від отриманого досвіду.

Основою кожного з автомобілів-рекордсменів є 911 Carrera 4S (тип 992), оснащений заводським стандартним шестициліндровим двигуном із турбонаддувом, який розвиває 443 к.с. та семиступінчастою механічною коробкою передач. Сам 911 виявився чудовою основою завдяки поєднанню міцної, але легкої конструкції шасі, короткої колісної бази, достатньої потужності та здатності добре справлятися з надзвичайно великою висотою. З цієї початкової точки інженери науково-дослідної бази Porsche у Вайсаху, поблизу Штутгарта, тісно співпрацюючи з Romain Dumas Motorsport, дали волю своїй творчості, працюючи над підготовкою автомобіля до конкретних вимог гірських умов.

Два автомобілі спочатку були оснащені каркасами безпеки, сидіннями з вуглецевого волокна та ременями безпеки, щоб відповідати вимогам безпеки, які вимагає такий проект. Далі були додані портальні осі для збільшення кліренсу (тепер 350 мм). Крім того, автомобілі оснащені спеціальним легким, але надзвичайно міцним захистом днища з арамідного волокна, що дозволяє ковзати по камінню.

Було додано пристрій під назвою Porsche Warp-Connecter. Спочатку розроблений для автоспорту, він створює механічний зв’язок між усіма чотирма колесами, щоб забезпечити постійне навантаження на колеса. Було використано ручне блокування диференціала з можливістю перемикання разом із вдосконаленою системою рульового керування. Нарешті, у передній частині автомобіля була додана лебідка. Кузов підняли, щоб забезпечити просвіт для позашляхових коліс і шин шириною 310 мм. Система охолодження також була доопрацьована, щоб дозволити автомобілю долати більш екстремальні ділянки бездоріжжя, не боячись пошкоджень. Як останній штрих, на кузов нанесли дві характерні лінії.