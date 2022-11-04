Уникальная пара экспериментальных спортивных автомобилей 911 испытывается там, где нет дорог, где воздух разрежен, температура ниже нуля и даже растения не могут выжить.

Команда под руководством гонщика и авантюриста Ромена Дюма отправилась исследовать пределы возможности Porsche 911. Для этого она выбрала одно из самых сложных мест на земле – крутые склоны Охос-дель-Саладо в Чили. Это самый высокий вулкан в мире.

Состоялся первый тест команды и машин, и уже на нем Porsche 911 стал одним из немногих транспортных средств, когда-либо достигавших экстремальной высоты в 6 километров над уровнем моря.

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На пути к высоте 6007 метров, спортивный болид 911 с Роменом Дюма за рулем преодолевал также ледовые поля, температуру ниже 30 градусов по Цельсию и половину кислорода в воздухе по сравнению с уровнем моря. Испытание завершено, а команда в восторге от полученного опыта.

Основой каждого из автомобилей-рекордсменов является 911 Carrera 4S (тип 992), оснащенный заводским стандартным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, развивающий 443 л.с. и семиступенчатой механической коробкой передач. Сам 911 оказался отличным основанием благодаря сочетанию прочной, но легкой конструкции шасси, короткой колесной базы, достаточной мощности и способности хорошо справляться с очень большой высотой. С этой начальной точки инженеры научно-исследовательской базы Porsche в Вайсахе близ Штутгарта, тесно сотрудничая с Romain Dumas Motorsport, дали волю своему творчеству, работая над подготовкой автомобиля к конкретным требованиям горных условий.

Два автомобиля сначала были оснащены каркасами безопасности, сиденьями из углеродного волокна и ремнями безопасности, чтобы отвечать требованиям безопасности, требуемым таким проектом. Далее были добавлены портальные оси для увеличения клиренса (теперь 350 мм). Кроме того, автомобили оснащены специальной легкой, но очень прочной защитой днища из арамидного волокна, что позволяет скользить по камням.

Было добавлено устройство под названием Porsche Warp-Connecter. Изначально разработанный для автоспорта, он создает механическую связь между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить постоянную нагрузку на колеса. Была использована ручная блокировка дифференциала с возможностью переключения вместе с усовершенствованной системой рулевого управления. Наконец, в передней части автомобиля была добавлена лебедка. Кузов приподняли, чтобы обеспечить просвет для внедорожных колес и шин шириной 310 мм. Система охлаждения также была доработана, чтобы позволить автомобилю преодолевать более экстремальные участки бездорожья, не опасаясь повреждений. Как последний штрих на кузов нанесли две характерные линии.