Porsche Taycan Turbo S установил рекорд Нюрбургринга для серийных электромобилей и почти на две секунды опередил Tesla Model S Plaid.

Тест-пилот Porsche Ларс Керн проехал 20,8-километровый круг Нюрбургринга на Taycan Turbo S всего за 7 минут и 33 секунды.

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Porsche Taycan Turbo S был оснащен новым комплектом для повышения производительности и адаптивным шасси Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC). За исключением обязательного каркаса безопасности и гоночных сидений, автомобиль полностью стандартен и весит столько же, сколько серийный автомобиль.

Указанный комплект производительности включает 21-дюймовые колеса дизайна RS Spyder с одобренными для использования на дорогах спортивными шинами Pirelli P Zero Corsa, а также обновленное под эти шины программное обеспечение Porsche 4D Chassis Control. Система анализирует и синхронизирует все элементы шасси Taycan в режиме реального времени.

Клиенты могут заказать Taycan Turbo S с этим обновлением через Porsche Tequipment, но пока только в Германии. Пакет по цене 13 377 евро доступен только для Taycan Turbo S 2023 модельного года, производство которого началось в конце прошлого месяца.

Стандартная мощность Porsche Taycan Turbo S достигает 460 кВт (625 л.с.). При активном Launch Control автомобиль может развивать максимальную мощность 560 кВт (761 л.с.).

Предыдущий рекорд круга Нюрбургринга среди серийных электромобилей был установлен в сентябре 2021 года, когда Tesla Model S Plaid преодолела трассу за 7 минут 35 секунд.

Абсолютный рекорд круга Нюрбургринга среди машин на электротяге принадлежит Volkswagen I.D. R. В июне 2019 года этот прототип прошел трассу с результатом 6:05.336.