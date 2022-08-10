Porsche Taycan Turbo S встановив рекорд Нюрбургрингу для серійних електромобілів і майже на дві секунди випередив Tesla Model S Plaid.

Тест-пілот Porsche Ларс Керн проїхав 20,8-кілометрове коло Нюрбургрингу на Taycan Turbo S всього за 7 хвилин та 33 секунди.

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Porsche Taycan Turbo S був оснащений новим комплектом для підвищення продуктивності та адаптивним шасі Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC). За винятком обов'язкового каркасу безпеки та гоночних сидінь, автомобіль повністю стандартний та важить стільки ж, скільки серійний автомобіль.

Вказаний комплект продуктивності включає 21-дюймові колеса дизайну RS-Spyder зі схваленими для використання на дорогах спортивними шинами Pirelli P Zero Corsa, а також оновлене під ці шини програмне забезпечення Porsche 4D Chassis Control. Система аналізує та синхронізує всі елементи шасі Taycan у режимі реального часу.

Клієнти можуть замовити Taycan Turbo S з цим оновленням через Porsche Tequipment, але поки що тільки в Німеччині. Пакет за ціною 13377 євро доступний тільки для Taycan Turbo S 2023 модельного року, виробництво якого почалося в кінці минулого місяця.

Стандартна потужність Porsche Taycan Turbo S досягає 460 кВт (625 к.с.). При активному Launch Control автомобіль може розвивати максимальну потужність 560 кВт (761 к.с.).

Попередній рекорд кола Нюрбургрингу серед серійних електромобілів було встановлено у вересні 2021 року, коли Tesla Model S Plaid подолала трасу за 7 хвилин 35 секунд.

Абсолютний рекорд кола Нюрбургрингу серед машин на електротязі належить Volkswagen I.D. R. У червні 2019 року цей прототип пройшов трасу з результатом 6:05.336