Рекорд кола на знаковій трасі свідчить про виняткові якості автомобіля, хоча майстерність пілота також має величезне значення і вплив на результат. Втім, у першу чергу, нас цікавлять саме автомобілі, яким вдалось проїхати "Північну петлю" за найменший час.

На швидкісні заїзди на треках відправляють автомобілі, які класифікують, як спорткари, передсерійні прототипи та деякі звичайні серійні авто. Німецький Нюрбургринг вже двадцять років слугує тестовим полігоном не лише для європейських виробників, а й для заокеанських брендів.

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Трек Нюрбургринг Нордшляйфе, або Північна петля працює з 1930-х років і колись приймав етапи Формула 1, але у 1984 році цю серію змагань перенесли на сусідній новозбудований трек, оскільки стара траса з перепадами висот у поворотах виявилась “неможливою” для болідів нового зразку. Але змагання інших серій на треку залишились, включаючи щорічні перегони “24 години Нюрбургрингу” (курс поєднує стару та нову траси). Адміністрація також почала проводити відкриті трек-дні для приватних заїздів та перегонів, а також виділила час для випробувань автовиробників.

Автовиробники часто заявляють про рекорди у своїх класах для електромобілів, позашляховиків чи звичайних легкових автомобілів, але цю інформацію не завжди легко знайти в одному місці, але тепер ви можете дізнатись про усіх чемпіонів треку цього року. Якщо до кінця року з’явиться новий рекорд, ця стаття буде оновлена.

Чому є два, а іноді три рекордних часи проходження кола?

Для деяких рекордних записів вказується три цифри часу кола. Час проїзду від “моста” до “порталу” зазвичай встановлюється у спеціалізовані дні й приватним особам не дозволено їздити цим курсом.

Інший, імовірніший “вид” рекорду кола, передбачає прохід дистанції у 20,6 км і саме він вказувався, як рекорд, більшістю виробників з 1990-х років. Цей відрізок також технічно не є повним колом, тому що він починається в кінці, а закінчується на початку старого пітлейну.

У 2019 році адміністрація Нюрбургрингу додала справжній рекорд кола довжиною 20,832 км, що викликало деяку плутанину. Нижче представлено два варіанти часу, якщо вони існують.

Серійні автомобілі / Production Cars

Місце Автомобіль 20.6 км 20.8 км 1. Porsche 911 GT2 RS Manthey-Racing 2019 6:38.84 6:43.30 2. Mercedes-AMG GT Black Series 2020 6:43.62 6:48.05 3. Lamborghini Aventador SVJ 2018 6:44.97 Н.Д. 4. Porsche 911 GT2 RS 2017 6:47.25 Н.Д. 5. Radical SR8 LM 2009 6:48.28 Н.Д. 6. Lamborghini Huracan Performante 2017 6:52.01 Н.Д. 7. Radical SR8 2005 6:55.00 Н.Д. 8. Porsche 911 GT3 2021 6:55.10 Н.Д. 9. Porsche 911 GT3 RS 2018 6:56.40 Н.Д. 10. Porsche 918 Spyder 2013 6:57.00 Н.Д.

Абсолютний рекорд кола / Overall Lap Record (будь-який клас та тип приводу)

Місце Автомобіль 20.6 км 20.8 км 1. Porsche 919 Evo Le Mans Н.Д. 5:19.55 2. Volkswagen ID.R Н.Д. 6:05.34 3. Porsche 956 Н.Д. 6:11.13 4. March Engineering 832-BMW Н.Д. 6:28.03 5. Porsche 911 GT2 RS Manthey (OEM-spec) 6:38.84 6:43.30 6. Porsche 911 GT2 RS Manthey (aftermarket-spec) 6:40.33 6:44.75 7. NIO EP9 Н.Д. 6:45.90 8. Pagani Zonda R Н.Д. 6.47.50 9. McLaren P1 XP1 LM 6:43.22 Н.Д. 10. Mercedes-AMG GT Black Series 2020 6:43.62 6:48.05

Седани / Sedans

Місце Автомобіль 20.6 км 20.8 км 1. Jaguar XE SV Project 8 2019 7:18.36 7:23.16 2. Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 2021 7:23.01 7:27.80 3. Porsche Panamera Turbo S 2020 7:25.04 7:29.81 4. Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 2018 7:25.41 7:30.11 5. BMW M5 CS 2022 7:29.57 Н.Д.

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Позашляховики та кросовери / SUV & Crossovers

Місце Автомобіль 20.6 км 20.8 км 1. Porsche Cayenne Turbo GT 2021 7:33.95 7:38.93 2. Audi RS Q8 2020 Н.Д. 7:42.25 3. AMG GLC 63 S 4Matic+ 2019 7:49.37 7:54.40 4. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2018 7:51.70 Н.Д. 5. Porsche Cayenne Turbo 2016 7:59.70 Н.Д.

Передньопривідні автомобілі / FWD Cars

Місце Автомобіль 20.6 км 20.8 км 1. Renault Megane RS Trophy-R 2019 7:40.10 7:45.39 2. Honda Civic Type R 2018 7:43.80 Н.Д. 3. Volkswagen Golf GTI Clubsport S 2016 7:47.19 Н.Д. 4. Honda Civic Type R 2016 7:50.63 Н.Д. 5. Renault Megane RS 275 Trophy-R 2014 7:54.36 Н.Д.

Автомобілі компактного класу / Compact Cars

Місце Автомобіль 20.6 км 20.8 км 1. Audi RS 3 2022 Н.Д. 7:40.75 2. Renault Megane RS Trophy-R 2019 7:40.10 7:45.39 3. Honda Civic Type R 2017 7:43.80 Н.Д. 4. Volkswagen Golf GTI Clubsport S 2016 7:47.19 Н.Д. 5. Mercedes-AMG A45 S 2021 7:48.80 Н.Д.

Електромобілі / Electric Cars