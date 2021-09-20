Рекорд круга на знаковой трассе свидетельствует об исключительных качествах автомобиля, хотя мастерство пилота также имеет огромное значение и влияние на результат. Впрочем, в первую очередь, нас интересуют именно автомобили, которым удалось проехать "Северную петлю" за наименьшее время.

На скоростные заезды на треках отправляют автомобили, которые классифицируют, как спорткары, предсерийные прототипы и некоторые обычные серийные авто. Немецкий Нюрбургринг уже двадцать лет служит тестовым полигоном не только для европейских производителей, но и для заокеанских брендов.

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Трек Нюрбургринг Нордшляйфе, или Северная петля работает с 1930-х годов и когда принимал этапы Формула 1, но в 1984 году эту серию соревнований перенесли на соседний новый трек, поскольку старая трасса с перепадами высот в поворотах оказалась в “невозможной” для болидов нового образца. Но соревнования других серий на треке остались, включая ежегодные гонки “24 часа Нюрбургринга” (курс сочетает старую и новую трассы). Администрация также начала проводить открытые трек-дни для частных заездов и гонок, а также выделила время для испытаний автопроизводителей.

Автопроизводители часто заявляют о рекордах в своих классах для электромобилей, внедорожников или обычных легковых автомобилей, но эту информацию не всегда легко найти в одном месте, но теперь вы можете узнать о всех чемпионах трека в этом году. Если к концу года появится новый рекорд, эта статья будет обновлена.

Почему есть два, а иногда три рекордных времени прохождения круга?

Для некоторых рекордных записей указывается три цифры времени круга. Время проезда от ”моста“ до ”портала” обычно устанавливается в специализированные дни и частным лицам не разрешено ездить этим курсом.

Другой, более вероятный ”вид” рекорда круга, предполагает проход дистанции в 20,6 км и именно он указывался, как рекорд, большинством производителей с 1990-х годов. Этот отрезок также технически не является полным кругом, потому что он начинается в конце, а заканчивается в начале старого питлейна.

В 2019 году администрация Нюрбургринга добавила настоящий рекорд круга длиной 20,832 км, что вызвало некоторую путаницу. Ниже представлены два варианта времени, если они существуют.

Серийные автомобили / Production Cars

Место Автомобиль 20.6 км 20.8 км 1. Porsche 911 GT2 RS Manthey-Racing 2019 6:38.84 6:43.30 2. Mercedes-AMG GT Black Series 2020 6:43.62 6:48.05 3. Lamborghini Aventador SVJ 2018 6:44.97 Н.Д. 4. Porsche 911 GT2 RS 2017 6:47.25 Н.Д. 5. Radical SR8 LM 2009 6:48.28 Н.Д. 6. Lamborghini Huracan Performante 2017 6:52.01 Н.Д. 7. Radical SR8 2005 6:55.00 Н.Д. 8. Porsche 911 GT3 2021 6:55.10 Н.Д. 9. Porsche 911 GT3 RS 2018 6:56.40 Н.Д. 10. Porsche 918 Spyder 2013 6:57.00 Н.Д.

Абсолютный рекорд круга / Overall Lap Record (любой класс и тип привода)

Место Автомобиль 20.6 км 20.8 км 1. Porsche 919 Evo Le Mans Н.Д. 5:19.55 2. Volkswagen ID.R Н.Д. 6:05.34 3. Porsche 956 Н.Д. 6:11.13 4. March Engineering 832-BMW Н.Д. 6:28.03 5. Porsche 911 GT2 RS Manthey (OEM-spec) 6:38.84 6:43.30 6. Porsche 911 GT2 RS Manthey (aftermarket-spec) 6:40.33 6:44.75 7. NIO EP9 Н.Д. 6:45.90 8. Pagani Zonda R Н.Д. 6.47.50 9. McLaren P1 XP1 LM 6:43.22 Н.Д. 10. Mercedes-AMG GT Black Series 2020 6:43.62 6:48.05

Седаны / Sedans

Место Автомобиль 20.6 км 20.8 км 1. Jaguar XE SV Project 8 2019 7:18.36 7:23.16 2. Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 2021 7:23.01 7:27.80 3. Porsche Panamera Turbo S 2020 7:25.04 7:29.81 4. Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 2018 7:25.41 7:30.11 5. BMW M5 CS 2022 7:29.57 Н.Д.

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Внедорожники и кроссоверы / SUV & Crossovers

Место Автомобиль 20.6 км 20.8 км 1. Porsche Cayenne Turbo GT 2021 7:33.95 7:38.93 2. Audi RS Q8 2020 Н.Д. 7:42.25 3. AMG GLC 63 S 4Matic+ 2019 7:49.37 7:54.40 4. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2018 7:51.70 Н.Д. 5. Porsche Cayenne Turbo 2016 7:59.70 Н.Д.

Переднеприводные автомобили / FWD Cars

Место Автомобиль 20.6 км 20.8 км 1. Renault Megane RS Trophy-R 2019 7:40.10 7:45.39 2. Honda Civic Type R 2018 7:43.80 Н.Д. 3. Volkswagen Golf GTI Clubsport S 2016 7:47.19 Н.Д. 4. Honda Civic Type R 2016 7:50.63 Н.Д. 5. Renault Megane RS 275 Trophy-R 2014 7:54.36 Н.Д.

Автомобили компактного класса / Compact Cars

Место Автомобиль 20.6 км 20.8 км 1. Audi RS 3 2022 Н.Д. 7:40.75 2. Renault Megane RS Trophy-R 2019 7:40.10 7:45.39 3. Honda Civic Type R 2017 7:43.80 Н.Д. 4. Volkswagen Golf GTI Clubsport S 2016 7:47.19 Н.Д. 5. Mercedes-AMG A45 S 2021 7:48.80 Н.Д.

Электромобили / Electric Cars