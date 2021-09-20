Рекорд круга на знаковой трассе свидетельствует об исключительных качествах автомобиля, хотя мастерство пилота также имеет огромное значение и влияние на результат. Впрочем, в первую очередь, нас интересуют именно автомобили, которым удалось проехать "Северную петлю" за наименьшее время.
На скоростные заезды на треках отправляют автомобили, которые классифицируют, как спорткары, предсерийные прототипы и некоторые обычные серийные авто. Немецкий Нюрбургринг уже двадцать лет служит тестовым полигоном не только для европейских производителей, но и для заокеанских брендов.
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Трек Нюрбургринг Нордшляйфе, или Северная петля работает с 1930-х годов и когда принимал этапы Формула 1, но в 1984 году эту серию соревнований перенесли на соседний новый трек, поскольку старая трасса с перепадами высот в поворотах оказалась в “невозможной” для болидов нового образца. Но соревнования других серий на треке остались, включая ежегодные гонки “24 часа Нюрбургринга” (курс сочетает старую и новую трассы). Администрация также начала проводить открытые трек-дни для частных заездов и гонок, а также выделила время для испытаний автопроизводителей.
Автопроизводители часто заявляют о рекордах в своих классах для электромобилей, внедорожников или обычных легковых автомобилей, но эту информацию не всегда легко найти в одном месте, но теперь вы можете узнать о всех чемпионах трека в этом году. Если к концу года появится новый рекорд, эта статья будет обновлена.
Почему есть два, а иногда три рекордных времени прохождения круга?
Для некоторых рекордных записей указывается три цифры времени круга. Время проезда от ”моста“ до ”портала” обычно устанавливается в специализированные дни и частным лицам не разрешено ездить этим курсом.
Другой, более вероятный ”вид” рекорда круга, предполагает проход дистанции в 20,6 км и именно он указывался, как рекорд, большинством производителей с 1990-х годов. Этот отрезок также технически не является полным кругом, потому что он начинается в конце, а заканчивается в начале старого питлейна.
В 2019 году администрация Нюрбургринга добавила настоящий рекорд круга длиной 20,832 км, что вызвало некоторую путаницу. Ниже представлены два варианта времени, если они существуют.
Серийные автомобили / Production Cars
|Место
|Автомобиль
|20.6 км
|20.8 км
|1.
|Porsche 911 GT2 RS Manthey-Racing 2019
|6:38.84
|6:43.30
|2.
|Mercedes-AMG GT Black Series 2020
|6:43.62
|6:48.05
|3.
|Lamborghini Aventador SVJ 2018
|6:44.97
|Н.Д.
|4.
|Porsche 911 GT2 RS 2017
|6:47.25
|Н.Д.
|5.
|Radical SR8 LM 2009
|6:48.28
|Н.Д.
|6.
|Lamborghini Huracan Performante 2017
|6:52.01
|Н.Д.
|7.
|Radical SR8 2005
|6:55.00
|Н.Д.
|8.
|Porsche 911 GT3 2021
|6:55.10
|Н.Д.
|9.
|Porsche 911 GT3 RS 2018
|6:56.40
|Н.Д.
|10.
|Porsche 918 Spyder 2013
|6:57.00
|Н.Д.
Абсолютный рекорд круга / Overall Lap Record (любой класс и тип привода)
|Место
|Автомобиль
|20.6 км
|20.8 км
|1.
|Porsche 919 Evo Le Mans
|Н.Д.
|5:19.55
|2.
|Volkswagen ID.R
|Н.Д.
|6:05.34
|3.
|Porsche 956
|Н.Д.
|6:11.13
|4.
|March Engineering 832-BMW
|Н.Д.
|6:28.03
|5.
|Porsche 911 GT2 RS Manthey (OEM-spec)
|6:38.84
|6:43.30
|6.
|Porsche 911 GT2 RS Manthey (aftermarket-spec)
|6:40.33
|6:44.75
|7.
|NIO EP9
|Н.Д.
|6:45.90
|8.
|Pagani Zonda R
|Н.Д.
|6.47.50
|9.
|McLaren P1 XP1 LM
|6:43.22
|Н.Д.
|10.
|Mercedes-AMG GT Black Series 2020
|6:43.62
|6:48.05
Седаны / Sedans
|Место
|Автомобиль
|20.6 км
|20.8 км
|1.
|Jaguar XE SV Project 8 2019
|7:18.36
|7:23.16
|2.
|Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 2021
|7:23.01
|7:27.80
|3.
|Porsche Panamera Turbo S 2020
|7:25.04
|7:29.81
|4.
|Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 2018
|7:25.41
|7:30.11
|5.
|BMW M5 CS 2022
|7:29.57
|Н.Д.
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Внедорожники и кроссоверы / SUV & Crossovers
|Место
|Автомобиль
|20.6 км
|20.8 км
|1.
|Porsche Cayenne Turbo GT 2021
|7:33.95
|7:38.93
|2.
|Audi RS Q8 2020
|Н.Д.
|7:42.25
|3.
|AMG GLC 63 S 4Matic+ 2019
|7:49.37
|7:54.40
|4.
|Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2018
|7:51.70
|Н.Д.
|5.
|Porsche Cayenne Turbo 2016
|7:59.70
|Н.Д.
Переднеприводные автомобили / FWD Cars
|Место
|Автомобиль
|20.6 км
|20.8 км
|1.
|Renault Megane RS Trophy-R 2019
|7:40.10
|7:45.39
|2.
|Honda Civic Type R 2018
|7:43.80
|Н.Д.
|3.
|Volkswagen Golf GTI Clubsport S 2016
|7:47.19
|Н.Д.
|4.
|Honda Civic Type R 2016
|7:50.63
|Н.Д.
|5.
|Renault Megane RS 275 Trophy-R 2014
|7:54.36
|Н.Д.
Автомобили компактного класса / Compact Cars
|Место
|Автомобиль
|20.6 км
|20.8 км
|1.
|Audi RS 3 2022
|Н.Д.
|7:40.75
|2.
|Renault Megane RS Trophy-R 2019
|7:40.10
|7:45.39
|3.
|Honda Civic Type R 2017
|7:43.80
|Н.Д.
|4.
|Volkswagen Golf GTI Clubsport S 2016
|7:47.19
|Н.Д.
|5.
|Mercedes-AMG A45 S 2021
|7:48.80
|Н.Д.
Электромобили / Electric Cars
|Место
|Автомобиль
|20.6 км
|20.8 км
|1.
|Volkswagen ID.R
|Н.Д.
|6:05.34
|2.
|NIO EP9
|Н.Д.
|6:45.90
|3.
|Tesla Model S Plaid
|7:30.91
|7:35.58
|4.
|Porsche Taycan Turbo
|7:42.34
|Н.Д.
|5.
|Toyota TMG EV P002
|Н.Д.
|7:22.33
|6.
|Mercedes SLS AMG Electric Drive
|Н.Д.
|7:56.23