Американцы сравнили время на дорогу в 1000 миль (1600 километров) для бензинового автомобиля и двух электрокаров.

Ютубер и технический гуру Маркес Браунли решил проверить, на каком автомобиле можно быстрее преодолеть длинный маршрут – бензиновом или электрическом.

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В эксперименте участвовали Audi Q5, Tesla Model S Plaid и Ford Mustang Mach-E. Их полностью заправили и зарядили в Нью-Йорке, откуда автомобили отправились в городок Лейк-Плэсид у Ниагарского водопада.

На этом первом этапе длиной в 650 миль (1046 км) кроссовер Audi сделал одну остановку для заправки, тогда как "Тесле" понадобилось три остановки на станциях Supercharger, но удалось завершить поездку от Нью-Йорка до Лейк-Плэсид без полной разрядки. У "Форда", с другой стороны, были проблемы с зарядными устройствами, которые заставляли водителя объезжать и осуществить в общей сложности шесть остановок для подзарядки.

Первый этап путешествия занял у Audi 11 часов и 8 минут. Tesla прибыла через 47 минут, а Ford понадобилось лишних 5 часов и 32 минуты. Команда решила не заряжать/заправлять автомобили, во время ночевки в отеле.

Второй день стал для всех легче, поскольку команда Ford решила не доверять информационно-развлекательной системе автомобиля и пользоваться собственными программами, чтобы найти нормальные зарядные станции. Неудивительно, что Audi первым вернулся на базу, завершив обратное путешествие от Ниагарского водопада в Нью-Йорк за 7 часов 21 минуту, лишь раз остановившись для заправки. Tesla прибыла к финишу второй, через 36 минут, после Audi, осуществив три остановки для подзарядки. Ford снова пришел последним, опоздав на 1 час и 28 минут, хотя делал только две остановки для подзарядки.

В общем итоге, на 1000-мильный пробег Audi Q5 понадобилось 18 часов 29 минут, Tesla Model S Plaid – на 1 час и 32 минуты больше, а Ford Mustang Mach E – на 7 часов и 32 минуты больше, по сравнению с Audi.

Что до стоимости путешествия, то команда Audi Q5 потратила на бензин 84,79 доллара, команда Tesla Model S Plaid оплатила электроэнергию 66,35 доллара, а Ford Mustang Mach-E – 61,25 доллара.

Маркес Браунли отметил, что самым большим преимуществом Tesla является сеть фирменных зарядных станций и информационно-развлекательная система, которая подсказывает, на какой из станций лучше остановиться для подзарядки, чтобы прибыть в пункт назначения как можно быстрее. И хотя электрокар Tesla не смог достичь заявленного в паспорте пробега в 348 миль (560 км) на одной зарядке, преимущество зарядной сети Tesla была очевидной.

Ford утверждает, что сеть зарядки FordPass является самой большой из доступных в США, но она включает не только собственные сверхбыстрые зарядные устройства Electrify America, но и другие публичные сети, не столь быстрые или не так качественно поддерживаются, из-за чего команда Mustang Mach-E имела проблемы с зарядкой в ​​первый день эксперимента.