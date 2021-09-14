Американці порівняли час на дорогу в 1000 миль (1600 кілометрів) для бензинового авто та двох електрокарів.

Ютубер та технічний гуру Маркес Браунлі вирішив перевірити, на якому автомобілі можна швидше подолати довгий маршрут – бензиновому чи електричному.

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В експерименті брали участь Audi Q5, Tesla Model S Plaid та Ford Mustang Mach-E. Їх повністю заправили та зарядили у Нью-Йорку, звідки автомобілі вирушили у містечко Лейк-Плесід біля Ніагарського водоспаду.

На цьому першому етапі довжиною в 650 миль (1046 км) кросовер Audi зробив одну зупинку для заправки, тоді як “Теслі” знадобилось три зупинки на станціях Supercharger, але таки вдалося завершити поїздку від Нью-Йорка до Лейк-Плесід без повної розрядки. “Форд”, з іншого боку, мав проблеми з зарядними пристроями, які змушували водія об’їжджати та здійснити загалом шість зупинок для підзарядки.

Перший етап подорожі зайняв у Audi 11 годин і 8 хвилин. Tesla прибула через 47 хвилин, а Ford знадобилось зайвих 5 годин і 32 хвилини. Команда вирішила не заряджати/заправляти автомобілі, під час ночівлі в готелі.

Другий день став для всіх легшим, оскільки команда Ford вирішила не довіряти інформаційно-розважальній системі автомобіля та користуватися власними програмами, щоб знайти нормальні зарядні станції. Не дивно, що Audi першим повернувся на базу, завершивши зворотну подорож від Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка за 7 годин 21 хвилину, лиш раз зупинившись для заправки. Tesla прибула до фінішу другою, через 36 хвилин, після Audi, здійснивши три зупинки для підзарядки. Ford знову прийшов останнім, спізнившись на 1 годину і 28 хвилин, хоча робив лише дві зупинки для підзарядки.

У загальному підсумку, на 1000-мильний пробіг Audi Q5 знадобилось 18 годин 29 хвилин, Tesla Model S Plaid – на 1 годину і 32 хвилини більше, а Ford Mustang Mach E – на 7 годин і 32 хвилини більше, у порівнянні з Audi.

Щодо вартості подорожі, то команда Audi Q5 витратила на бензин 84,79 долара, команда Tesla Model S Plaid сплатила за електроенергію 66,35 долара, а Ford Mustang Mach-E – 61,25 долара.

Маркес Браунлі відмітив, що найбільшою перевагою Tesla є мережа фірмових зарядних станцій та інформаційно-розважальна система, яка підказує, на якій зі станцій краще зупинитися для підзарядки, щоб прибути до пункту призначення якомога скоріше. І хоча електрокар Tesla не зміг досягнути заявленого у паспорті пробігу в 348 миль (560 км) на одному заряді, перевага зарядної мережі Tesla була очевидною.

Ford стверджує, що мережа зарядки FordPass є найбільшою з доступних у США, але вона включає не лише власні надшвидкі зарядні пристрої Electrify America, але й інші публічні мережі, які не настільки швидкі або не так якісно підтримуються, через що команда Mustang Mach-E мала проблеми з зарядкою у перший день експерименту.