Передсерійний прототип Cayenne Coupe переконливо довів свій динамічний потенціал напередодні свого запуску. Тест-пілоту Ларсу Керну знадобилось усього 7: 38,925 хвилини для проходження повного кола довжиною 20,832 кілометра на легендарному Нюрбургрінг-Нордшляйфе.

Передсерійна версія кросовера за масою і всіма характеристиками повністю ідентична серійному автомобілю, який незабаром потрапить у виробництво і вийде на ринок. Таким чином, серійний Cayenne Coupe Turbo Performance встановив рекорд траси ще до свого дебюту.

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Нова, оптимізована для кращої поздовжньої та поперечної динаміки версія, є розвитком моделі Cayenne Turbo Coupe. Porsche не поки не дає назви цій версії моделі, говорячи про неї лише як про “високопродуктивну версію” (Performance model).

Передсерійний прототип Porsche Cayenne Turbo Coupe Performance model вийшов на Нюрбургрінг 14 червня. Ларсу Керну вдалось проїхати коло довжиною 20,832 кілометра усього 7: 38,925 хвилини. Автовиробник називає цей час кращим у категоріях Кросовер, Позашляховик, Мінівен, Пікап (SUV, off-road vehicle, van, pick-up). Cayenne відібрав першість у Audi RS Q8, який став лідером з часом 7: 42.253 хвилини.



“Колеса відривалися від землі на гребенях Pflanzgarten I та II, але на решті ділянок Cayenne поводився плавно і тихо. Хід коліс великий, але кузов залишався стійким та керованим. Трансмісія справляє сильне враження. Вона забезпечує потужність в будь-якій ситуації, а також ідеальне перемикання передач”, – поділився враженнями тест-водій Ларс Керн.

Відео усього заїзду, зняте камерою зсередини кабіни: