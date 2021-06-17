Предсерийный прототип Cayenne Coupe убедительно доказал свой динамический потенциал накануне своего запуска. Тест-пилоту Ларсу Керну понадобилось всего 7: 38,925 минуты для прохождения полного круга длиной 20,832 километра на легендарном Нюрбургринг Нордшляйфе.

Предсерийная версия кроссовера по массе и всем характеристикам полностью идентична серийному автомобилю, который вскоре попадет в производство и выйдет на рынок. Таким образом, серийный Cayenne Coupe Turbo Performance установил рекорд трассы еще до своего дебюта.

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Новая, оптимизированная для лучшей продольной и поперечной динамики версия, является развитием модели Cayenne Turbo Coupe. Porsche пока не дает названия этой версии модели, говоря о ней лишь как о “высокопроизводительной версии” (Performance model).

Предсерийный прототип Porsche Cayenne Turbo Coupe Performance model вышел на Нюрбургринг 14 июня. Ларсу Керну удалось проехать круг длиной 20,832 километра всего за 7: 38,925 минуты. Автопроизводитель называет это время лучшим в категориях кроссовер, внедорожник, минивэн, пикап (SUV, off-road vehicle, van, pick-up). Cayenne отобрал первенство у Audi RS Q8, который стал лидером с временем 7: 42.253 минуты.



“Колеса отрывались от земли на гребнях Pflanzgarten I и II, но на остальных участках Cayenne вел себя плавно и тихо. Ход колес большой, но кузов оставался устойчивым и управляемым. Трансмиссия производит сильное впечатление. Она обеспечивает мощность в любой ситуации, а также идеальное переключение передач”, – поделился впечатлениями тест-водитель Ларс Керн.

Видео всего заезда, снятое камерой изнутри кабины: