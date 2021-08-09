Компактний спортивний седан показав кращий час кола за дорогущі машини з приставками "супер" і "гіпер" від Bugatti, Porsche, Mercedes-McLaren, Lamborghini, Ferrari та Lexus.

19 липня Audi розкрила вигляд нових Audi RS 3 Sedan та Audi RS 3 Sportback, пообіцявши повністю розкрити технічні характеристики, після завершення інтенсивних ходових випробувань. Минулого тижня виробник оприлюднив характеристики, після того, як Audi RS 3 Sedan встановив рекорд на Нюрбургрингу. Рекордний час проходження кола Нордшляйфе склав 7 хвилин 40,748 секунди. Єдиною відмінністю прототипа-рекордсмена від серійного автомобіля є набір шин. Поглянемо, кого побив Audi RS 3.

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Перш ніж перейти до побитих суперників, познайомимось із самим Audi RS 3. Спортивні версії “Трійки” оснащуються п'ятициліндровим двигуном об’ємом 2480 кубічних сантиметрів, який має віддачу у 400 к.с. та 500 Нм крутного моменту.

Фото: Audi RS 3 2021 / Audi

3,8 секунди на прискорення до першої сотні на спідометрі та 250 км/год максимальної швидкості. Комбінована витрата пального – 8,7–8,2 л/100 км. Audi RS 3 Sportback має такі ж динамічні показники, але споживає 8,8–8,3 л/100 км. Audi RS 3 Sedan коштує в Німеччині від 62 000 євро, Sportback – від 60 000 євро.

Цікаво, що більшість автомобілів у списку належать брендам, які входять до складу концерну Volkswagen. Винятком є лише Ferrari суперкари Lexus. Таким чином, німецький автогігант безроздільно панує на німецькому ж треку.

Bugatti Veyron (7 хв 40 сек)

Добре, технічно результат Audi RS 3 трохи гірший за час, показаний на треку оригінальним Bugatti Veyron – 7 хвилин 40,484 секунди. Та якщо відкинути тисячні долі секунди, справедливо буде говорити про те, що автомобілі зрівнялись. А тепер до характеристик Veyron: 8-літровий мотор W16 на 1000 сил, 2,5 секунди на прискорення 0–100 км/год, максимальна швидкість понад 400 км/год. Споживання пального – 15,6–41,9 л/100 км. Вартість – від 1,6 мільйона євро.

Lamborghini Murcielago LP640 (7 хв 40 сек)

Рівно 7 хвилин і 40 секунд знадобилось повнопривідному італійському купе на проходження кола Нордшляйфе. Murcielago LP640, оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 631 к.с.

Ferrari 599 GTB (7 хв 47 сек)



Хоча Ferrari випробовує свої суперкари на Нюрбургрингу, італійський виробник не оприлюднює результатів проходження кола. Але Хорст фон Саурма з журналу Sport Auto пройшов коло на Ferrari 599 GTB потужністю 612 к.с. на сім секунд повільніше за час, зафіксований RS 3.

Lexus LFA (7 хв 38 сек)

Перший суперкар японського люксового бренду показав чудовий результат на Нюрбургрингу. Тим більший ефект справляє факт, що седан за 60 тисяч євро показав майже такий самий результат.

Porsche 911 GT3 (7 хв 40 сек)

Нинішній 911 GT3 може пройти коло Нордшляйфе менш ніж за 7 хвилин, але 10 років тому модель GT3 покоління 997.2 потужністю 429 к.с., показала такий же час, як і новий RS 3.

Mercedes SLS AMG (7 хв 40 сек)



SLS AMG мав ефектну зовнішність з химерними дверима, алюмінієве шасі, 6,2-літровий V8 потужністю 565 сил та оптимальний розподіл ваги – усе, щоб бути першокласним суперкаром. Але через десятиліття він вже не швидший за чотиридверний седан Audi.

Audi R8 V10 (7 хв 44 сек)

Оригінальний R8 на Audi з 420-сильним V8 був чудовим автомобілем, але пілоту Sport Auto не вдалось вийти з 8 хвилин. Два роки по тому, озброєний версією R8 V10 потужністю 525 к.с., той самий водій пройшов коло за 7 хвилин і 44 секунди.

Lamborghini Gallardo Superleggera (7 хв 46 сек)



Першим дорожнім автомобілем Gallardo, орієнтованим на трек, стала модель Superleggera у 2007 році. Суперкару полегшили кожну деталь, і без того легкий автомобіль “схуд” на 100 кілограмів. Також Superleggera мала на 10 к.с. більше, ніж звичайний Gallardo – V10 мав потужність 525 к.с. Сучасному спортседану вистачає 400 сил для того, щоб показати кращий час.

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Mercedes-McLaren SLR (7 хв 40 сек)

Гаразд, рекорду SLR вже майже 20 років, але разом з Porsche Carrera GT та Ferrari Enzo він був на вершині світу суперкарів до середини 2000-х років і сьогодні залишається одним із кращих. Під видовженим капотом ховається потужний 620-сильний V8.

Porsche Cayman GT4 (7 хв 40 сек)



Це вже цілком сучасна модель. Замість 3,4-літрового мотора звичайного Cayman, у моторному відсіку Cayman GT4 ховається 3,8-літровий агрегат, який генерує 425 к.с. потужності та 425 Нм крутого моменту.