Компактный спортивный седан показал лучшее время круга, чем дорогущие машины с приставками "супер" и "гипер" от Bugatti, Porsche, Mercedes-McLaren, Lamborghini, Ferrari и Lexus.

19 июля Audi показала внешность новых Audi RS 3 Sedan и Audi RS 3 Sportback, пообещав полностью раскрыть технические характеристики после завершения интенсивных ходовых испытаний. На прошлой неделе производитель обнародовал характеристики, после того, как Audi RS 3 Sedan установил рекорд на Нюрбургринге. Рекордное время прохождения круга Нордшляйфе составил 7 минут 40,748 секунды. Единственным отличием прототипа-рекордсмена от серийного автомобиля является набор шин. Посмотрим, кого побил Audi RS 3.

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Прежде чем перейти к побитым соперникам, познакомимся с самим Audi RS 3. Спортивные версии “Тройки” оснащаются пятицилиндровым двигателем объемом 2480 кубических сантиметров, который имеет отдачу в 400 к.сек. и 500 Нм крутящего момента.

Фото: Audi RS 3 2021 / Audi

3,8 секунды на ускорение до первой сотни на спидометре и 250 км/ч максимальной скорости. Комбинированный расход горючего – 8,7–8,2 л/100 км. Audi RS 3 Sportback имеет такие же динамические показатели, но потребляет 8,8–8,3 л/100 км. Audi RS 3 Sedan стоит в Германии от 62 000 евро, Sportback – от 60 000 евро.

Интересно, что большинство автомобилей в списке принадлежат брендам, которые входят в состав концерна Volkswagen. Исключением являются лишь Ferrari и суперкары Lexus. Таким образом, немецкий автогигант безраздельно господствует на немецком же треке.

Bugatti Veyron (7 мин 40 сек)

Хорошо, технически результат Audi RS 3 чуть хуже времени, показанного на треке оригинальным Bugatti Veyron – 7 минут 40,484 секунды. И если отбросить тысячные доли секунды, справедливо будет говорить о том, что автомобили сравнялись. А теперь к характеристикам Veyron: 8-литровый мотор W16 на 1000 сил, 2,5 секунды на ускорение 0–100 км/ч, максимальная скорость свыше 400 км/ч. Потребление горючего – 15,6–41,9 л/100 км. Стоимость – от 1,6 миллиона евро.

Lamborghini Murcielago LP640 (7 мин 40 сек)

Ровно 7 минут и 40 секунд понадобилось полноприводному итальянскому купе на прохождение круга Нордшляйфе. Murcielago LP640 оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 631 л. с.

Ferrari 599 GTB (7 мин 47 сек)

Хотя Ferrari испытывает свои суперкары на Нюрбургринге, итальянский производитель не обнародует результаты прохождения круга. Но Хорст фон Саурма из журнала Sport Auto прошел круг на Ferrari 599 GTB мощностью 612 л. с. на семь секунд медленнее времени, зафиксированного RS 3.

Lexus LFA (7 мин 38 сек)

Первый суперкар японского люксового бренда показал великолепный результат на Нюрбургринге. Тем больший эффект производит факт, что седан за 60 тысяч евро показал почти такой же результат.

Porsche 911 GT3 (7 мин 40 сек)

Нынешний 911 GT3 может пройти круг Нордшляйфе менее чем за 7 минут, но 10 лет назад модель GT3 поколения 997.2 мощностью 429 л. с., показала такое же время, как и новый RS 3.

Mercedes SLS AMG (7 мин 40 сек)

SLS AMG имел эффектную внешность с причудливыми дверцами, алюминиевое шасси, 6,2-литровый V8 мощностью 565 сил и оптимальное распределение веса – все, чтобы быть первоклассным суперкаром. Но спустя десятилетия он уже не быстрее четырехдверного седана Audi.

Audi R8 V10 (7 мин 44 сек)

Оригинальный R8 на Audi с 420-сильным V8 был отличным автомобилем, но пилоту Sport Auto не удалось выйти за рамки 8 минут. Два года спустя, вооруженный версией R8 V10 мощностью 525 л. с., тот же водитель прошел круг за 7 минут и 44 секунды.

Lamborghini Gallardo Superleggera (7 мин 46 сек)

Первым дорожным автомобилем Gallardo, ориентированным на трек, стала модель Superleggera в 2007 году. Суперкару облегчили каждую деталь, и без того легкий автомобиль “похудел” на 100 килограммов. Также Superleggera имел на 10 л. с. больше, чем обычный Gallardo – V10 имел мощность 525 л. с. – современному спортсмену хватает 400 сил для того, чтобы показать лучшее время.

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Mercedes-McLaren SLR (7 мин 40 сек)

Ладно, рекорду SLR уже почти 20 лет, но вместе с Porsche Carrera GT и Ferrari Enzo он был на вершине мира суперкаров до середины 2000-х годов и сегодня остается одним из лучших. Под удлиненным капотом скрывается мощный 620-сильный V8.

Porsche Cayman GT4 (7 мин 40 сек)

Это уже вполне современная модель. Вместо 3,4-литрового мотора обычного Cayman в моторном отсеке Cayman GT4 скрывается 3,8-литровый агрегат, генерирующий 425 л. с. мощности и 425 Нм крутящего момента.