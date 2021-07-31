Ще кілька років тому автомобілі вартістю понад 3 мільйони доларів вважались рекордно дорогими лотами аукціонів, але зараз навіть машини за 5+ мільйонів є цілком звичною річчю. Ось найдорожчі лоти Monterey Car Week від аукціонного дому Gooding & Co.

Зважаючи на те, що сьогодні чимало нових автомобілів мають цінник понад мільйон доларів, не дивно, що раритетні вінтажні та класичні машини торгуються за десятки мільйонів. Так, абсолютний рекордсмен аукціонів – Ferrari 250 GTO 1963 року випуску був проданий за неймовірні 80 мільйонів доларів, а Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost 1906 року, за неофіційними даними, був проданий за 75 мільйонів доларів. У Монтереї цього року рекордів не очікується, але цінники також вражають.

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Bucciali Tav 30 La Marie Torpédo Sport Type Cannes 1930 року

Оцінка: $5 000 000+

Bonhams | Лот 73 | 13 серпня 2021 року

Фото: Bonhams

Ferrari 166 MM Spider Series II 1953 року

Оцінка: $4 000 000 – $5 000 000

RM-Sotheby's | Лот 352 | 14 серпня 2021 року

Фото: RM-Sotheby’s / Theodore W. Pieper

Aston Martin DB4GT Lightweight 1959 року

Орієнтовна оцінка: $4 000 000 – $5 000 000

RM-Sotheby's | Лот 113 | 12 серпня 2021 року

Фото: RM-Sotheby’s / Rasy Ran

Ferrari 340 America 1952 року

Оцінка: $4 800 000 – $5 300 000

Mecum | Лот F74 | 13 серпня 2021 року

Фото: Mecum

Ferrari 250 GT Series I Cabriolet 1958 року

Оцінка: $4 500 000 – $5 500 000

Gooding & Co | Лот 137 | 15 серпня 2021 року

Фото: Brian Henniker / Gooding & Co

Porsche 911 R 1968 року

Оцінка: $4 500 000 – $5 500 000

RM-Sotheby's | Лот 339 | 14 серпня 2021 року

Фото: RM-Sotheby’s / Robin Adams

Porsche 956 Group C 1983 року

Оцінка: $4 500 000 – $6 000 000

RM-Sotheby's | Лот 342 | 14 серпня 2021 року

Фото: RM-Sotheby’s / Matthew Howell

Delahaye Type 135 Competition Court Teardrop Coupe 1936 року

Оцінка: $5 000 000 – $6 000 000

Mecum | Лот S95 | 14 серпня 2021 року

Фото: Mecum

Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour de France 1958 року

Оцінка: $5 750 000 – $6 500 000

RM-Sotheby's | Лот 331 | 14 серпня 2021 року

Фото: Courtney Frisk / RM-Sotheby's

Jaguar D-Type 1955 року

Оцінка: $5 500 000 – $7 000 000

RM-Sotheby's | Лот 110 | 12 серпня 2021 року

Фото: RM-Sotheby’s / Rasy Ran

Ferrari 410 Superamerica Coupe Series III 1959 року

Оцінка: $6 000 000 – $8 000 000

RM-Sotheby's | Лот 337 | 14 серпня 2021 року

Фото: Darin Schnabel / RM-Sotheby's

Ford GT40 Alan Mann Lightweight 1966 року

Оцінка: $7 000 000 – $9 000 000

Gooding & Co | Лот 39 | 14 серпня 2021 року

Фото: Josh Hway / Gooding & Company

Ferrari 268 SP 1962 року

Оцінка: $8 000 000 – $10 000 000

RM-Sotheby's | Лот 234 | 13 серпня 2021 року

Фото: Patrick Ernzen / RM Sotheby's

Ferrari 275 GTB Competizione 1966 року

Оцінка: $8 000 000 – $10 000 000

RM-Sotheby's | Лот 238 | 13 серпня 2021 року

Фото: RM-Sotheby’s / Robin Adams

Mercedes-Benz AMG CLK GTR Strassenversion 1998 року

Оцінка: $8 500 000 – $10 000 000

Gooding & Co | Лот 50 | 14 серпня 2021 року

Фото: Josh Hway / Gooding & Co

Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione 1959 року

Оцінка: $10 000 000 – $12 000 000

Gooding & Co | Лот 36 | 14 серпня 2021 року

Фото: Brian Henniker / Gooding & Co

Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 року

Оцінка: $10 000 000+

Mecum | Лот MG5 | 14 серпня 2021 року

Фото: Mecum

Aston Martin DB4GT Zagato 1962 року

Оцінка: $11 000 000 – $14 000 000

RM-Sotheby's | Лот 120 | 12 серпня 2021 року

Фото: RM-Sotheby’s / Rasy Ran

Porsche 917 K 1970 року

Estimate: $16 000 000 – $18 500 000

RM-Sotheby's | Lot 328 | 14 серпня 2021 року

Фото: Nat Twiss / RM Sotheby's

McLaren F1 1995 року

Estimate: $15 000 000 +

Gooding & Co | Lot 36 | 14 серпня 2021 року

Фото: Mike Maez / Gooding & Co