Ми звикли до того, що автомобіль являється однією з найгірших можливих інвестицій. За перші декілька років він втрачає до половини своєї вартості, не кажучи вже про витрати на паливо та обслуговування. Але є категорія машин які навпаки з часом дорожчають, деякі навіть дуже сильно зростають в ціні.

Купе Ferrari 250 GTO, продане в минулому році на аукціоні в Пеббл-Біч за 48,4 мільйона доларів, вже втратило статус найдорожчого автомобіля у світі. Різні джерела повідомляють про новий рекорд: неназваний американський колекціонер в приватному порядку викупив у концерну Volkswagen унікальний екземпляр автомобіля Rolls-Royce 40/50 HP - той самий, завдяки якому модель отримала неофіційне прізвисько Silver Ghost. Сума операції оцінюється приблизно в 75 мільйонів доларів!

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Ця модель дебютувала в 1906 році. Шестициліндрова модифікація Rolls-Royce 40/50 HP була побудовано роком пізніше для керуючого директора компанії Rolls-Royce Клода Джонсона. Саме він переконав правління фірми зосередитися на єдиній висококласної моделі, яка незабаром заслужила емоційний титул "кращого автомобіля в світі".

Джонсон замовив кузов у лондонського ательє Barker & Co .: машину пофарбували в сріблястий колір, а фурнітура була покрита шаром натурального срібла. Тому, а також завдяки безшумної роботі нового мотора, господар дав машині, подібно яхті, власне ім'я The Silver Ghost ( "Срібна примара") - про це свідчила табличка на кузові.

Незабаром після доставки машини Клод Джонсон виставив її на змагання по надійності Scottish Reliability Trial і - отримав кубок Дьюара. Rolls-Royce встановив офіційний рекорд, пройшовши 14932 миль (24030,73 км) без єдиної вимушеної зупинки через несправність. Результат набув широкого розголосу, і за моделлю Rolls-Royce 40/50 HP закріпилося напівофіційне прізвисько Silver Ghost - хоча по праву таке ім'я несла тільки машина Клода Джонсона з номерним знаком AX201.

Втім, в руках Джонсона автомобіль затримався недовго. Вже через рік у "Срібного привида" з'явився новий власник, який використовував машину під час щорічних канікул в Італії. А в 1948 році АХ201 був викуплений самою компанією Rolls-Royce і подорожував по світу в якості живої реклами. В результаті розділу автомобільного підрозділу Роллс-Ройса між німецькими компаніями BMW і Volkswagen "Срібна примара" опинився у власності останньої: він відійшов Фольксвагену разом з заводом в Крю. А в 2001 році АХ201 був ретельно відреставрований британської майстерні P & A Wood.

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Які причини підштовхнули Volkswagen продати "найбільш значимий автомобіль в британській історії", залишається тільки здогадуватися. Однак овчинка варта була вичинки. Джерела, що посилаються на "людей, близько знайомих з питанням", стверджують, що американський колекціонер заплатив за ексклюзивне авто близько 75 мільйонів доларів.