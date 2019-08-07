Мы привыкли к тому, что автомобиль является одной из худших возможных инвестиций. За первые несколько лет он теряет до половины своей стоимости, не говоря уже о расходах на топливо и обслуживание. Но есть категория машин которые наоборот со временем дорожают, некоторые даже очень сильно растут в цене.

Купе Ferrari 250 GTO, проданное в прошлом году на аукционе в Пеббл-Бич за 48,4 миллиона долларов, уже утратило статус самого дорогого автомобиля в мире. Различные источники сообщают о новом рекорде: неназванный американский коллекционер в частном порядке выкупил у концерна Volkswagen уникальный экземпляр автомобиля Rolls-Royce 40/50 HP – тот самый, благодаря которому модель получила неофициальное прозвище Silver Ghost. Сумма сделки оценивается примерно в 75 миллионов долларов!

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Эта модель дебютировала в 1906 году. Шестицилиндровая модификация Rolls-Royce 40/50 HP была построена годом позже для управляющего директора компании Rolls-Royce Клода Джонсона. Именно он убедил правление фирмы сосредоточиться на единой высококлассной модели, которая вскоре заслужила эмоциональный титул "лучшего автомобиля в мире".

Джонсон заказал кузов у лондонского ателье Barker & Co.: машину покрасили в серебристый цвет, а фурнитура была покрыта слоем натурального серебра. Поэтому, а также благодаря бесшумной работе нового мотора, хозяин дал машине, подобно яхте, имя The Silver Ghost ("Серебряный призрак”) – об этом свидетельствовала табличка на кузове.

Вскоре после доставки машины Клод Джонсон выставил ее на соревнования по надежности Scottish Reliability Trial и – получил кубок Дьюара. Rolls-Royce установил официальный рекорд, пройдя 14932 миль (24030,73 км) без единой вынужденной остановки из-за неисправности. Результат получил широкую огласку, и за моделью Rolls-Royce 40/50 HP закрепилось полуофициальное прозвище Silver Ghost – хотя по праву такое имя несла только машина Клода Джонсона с номерным знаком AX201.

Впрочем, в руках Джонсона автомобиль задержался недолго. Уже через год у "Серебряного призрака" появился новый владелец, который использовал машину во время ежегодных каникул в Италии. А в 1948 году АХ201 был выкуплен самой компанией Rolls-Royce и путешествовал по миру в качестве живой рекламы. В результате раздела автомобильного подразделения Роллс-Ройса между немецкими компаниями BMW и Volkswagen "Серебряный призрак" оказался в собственности последней: он отошел Фольксвагену вместе с заводом в Крю. А в 2001 году АХ201 был тщательно отреставрирован британской мастерской P & A Wood.

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Какие причины подтолкнули Volkswagen продать "наиболее значимый автомобиль в британской истории", остается только догадываться. Однако овчинка стоила выделки. Источники, ссылающиеся на “людей, близко знакомых с вопросом", которые утверждают, что американский коллекционер заплатил за эксклюзивное авто около 75 миллионов долларов.