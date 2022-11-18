Porsche представила внедорожный 911. Всего компания выпустит 2500 модифицированных спорткаров.

Компания Porsche в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представила внедорожную версию спорткара 911. Модификация под названием Dakar получила дизайн в стиле автомобиля-победителя ралли «Париж-Дакар» 1984 года.

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По словам разработчиков, лимитированное издание понравится поклонникам марки, которые ищут приключения там, где заканчивается асфальт. В дилерские центры спорткар поступит весной следующего года. Стоимость модели составит 223450 долларов.

Дизайн Porsche 911 Dakar выполнен в сине-белой гамме, которую дополняют проходящие вдоль бортов красные полосы. Такая же цветовая комбинация украшала автомобиль, победивший в ралли-рейде «Париж-Дакар» в 1984 году. Все это часть опционального пакета Rallye Design Package, и без него 911 Dakar выглядит более традиционно. Экстерьер дополнен багажником на крыше со встроенной светодиодной оптикой (предлагается за доплату), буксировочными ушками и защитными сетками на воздухозаборниках.

В салоне отсутствует задний диван, а спереди установлены облегченные «ковши». Для снижения массы также используются более легкий аккумулятор и лобовое стекло. Отдельно для спорткара можно заказать полукаркас безопасности, шеститочечные ремни и даже палатку.

Купе 911 Dakar стандартно оснащено полноуправляемым шасси, динамическими опорами двигателя от 911 GT3 и регулируемой подвеской. Дорожный просвет здесь на 50 мм больше, чем у исходного 911 Carrera 4 GTS. Кроме того, клиренс можно увеличить еще на 30 миллиметров до 190—195. С максимально задранной подвеской спорткар разгоняется до 170 километров в час, после чего машина автоматически опускается.

Новинка оснащается трехлитровой «шестеркой» с двумя турбинами, выдающей 480 лошадиных сил и 570 Нм момента. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным "роботом" PDK.

До сотни полноприводный спорткар разгоняется всего за 3,4 секунды. Максимальная скорость из-за внедорожных доработок ограничена на 240 километрах в час.