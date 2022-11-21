В бельгийском городе Хассельт поклонник автомобилей марки Porsche превратил свой балкон в парковую для немецкого суперкара.

Для живущего в квартире энтузиаста Porsche установка Porsche 919 Hybrid на террасе своего балкона оказалась вполне реальной. Он сделал это с помощью подъемной платформы, транспортировавшей и устанавливавшей немецкий гиперкар на восьмом этаже здания в Хассельте, Бельгия.

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За этой странной идеей стоит Люк Вандерфестен. Он энтузиаст Porsche и автоспорт. Он также возглавляет два центра Porsche, центры в Эйндховене и Маастрихте, сообщает сайт Gocar.

«У других мужчин есть коллекция машин в подвале, у меня сейчас есть гоночная машина, которой я могу любоваться из гостиной», — сказал Люк Вандерфестен, который также хочет установить симулятор на своей террасе.

Успокаиваем, это "пустая" модель Porsche 919 Hybrid. Поэтому у него нет силовой установки и весит всего 200 кг, что значительно облегчает его подъем на восьмой этаж. Что касается его влияния на непогоду, то 55-летний мужчина все продумал. Машина не ржавеет, сделана из карбона. Кроме того, он пояснил, что нанес специальный керамический слой, чтобы повысить его устойчивость к атмосферным воздействиям.

Перед этим фанат Porsche потратил все свои сбережения, чтобы купить пять моделей Porsche из гаража в Эйндховене. Тогда руководитель концессии понял, что имеет дело с искренним любителем бренда, и предложил стать продавцом в концессии. Через четыре года Люк Вандерфест возглавил дилерский центр, где он также продает Land Rover, Jaguar и Bentley.