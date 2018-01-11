У зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати зростає вартісна планка, від якої автомобіль буде вважатись розкішним.

З першого січня 2018 року в Україні виросла мінімальна заробітна плата – з 3200 до 3723 грн. Відповідно до неї, змінились і деякі податкові нарахування, в тому числі визначення автомобіля, за який треба платити так званий "транспортний податок на розкіш".

Даний податок нараховується відповідно до пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України за "Методикою визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 66 від 18 лютого 2016 року.

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Таким чином, власники автомобілів віком до 5 років, вартість яких на початок поточного року становить більше 1 396 125 грн., мають сплачувати "транспортний податок" у розмірі 25 000 грн. на рік. В минулому році "розкішними" вважались автомобілі вартістю не менше 1,2 млн. гривень.

Визначити, скільки коштує ваш автомобіль цього року, можна за допомогою спеціального калькулятора, який розміщений на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі. На цьому ж сайті існує файл, у якому перераховані автомобілі за марками та моделями і віком, які підлягають оподаткуванню за даним податком. Однак цей файл поки що не оновлено станом на 2018 рік відповідно до нової "мінімалки".

Сплачувати податок на розкіш необхідно навесні поточного року.

Нагадаємо, що також оновились платежі при реєстрації автомобіля.