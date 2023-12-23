Несмотря на войну, в Украине становится все больше владельцев самых роскошных, дорогих и эксклюзивных автомобилей величайших мировых брендов.

Состоятельные украинцы покупали как новые или редкие, так и раритетные автомобили. Ценники на такие машины зашкаливали. Наши коллеги из издания ТопЖир составили традиционный ежегодный рейтинг самых дорогих автомобилей, которые появились в Украине в течение 2023-го.

Читайте также В Украине продают раритетный Cadillac DeVille как у Элвиса Пресли

От перечня престижных марок и стоимости тех автомобилей голова идет кругом. И это при том, что эксперты приняли во внимание наиболее эксклюзивные машины, которые были выпущені в мире ограниченным количеством, иногда по несколько десятков или даже единиц.

Вот лишь об отдельных из замеченных машин:

Morgan Aero SuperSports

Впервые этот автомобиль зафиксировали в столице в феврале 2023-го года. Тираж ограничен – всего 200 машин. Выпуск сделан по случаю 100-летия британской марки Morgan. Нынешняя стоимость раритета – 127 тысяч фунтов стерлингов, то есть 146 500 евро или 6 миллионов гривен.

Dodge Viper

Также замечен в феврале 2023 г. Принадлежит к третьему поколению, с 2017 года масл-кар не производится. Общий тираж 2427 таких купе. Ориентировочная цена в США – 250 000 долларов

Ferrari SF90 Stradale

Завезена в Одессу в конце февраля 2023 года. Это третья такая модель в Украине. Первая ввезена в 2021 году, а вторая – за несколько дней до вторжения путинцев в Украину в 2022-м году. Стоимость – почти один миллион долларов.



Lamborghini Urus Mansory

Этот кроссовер с тюнингом от Mansory был впервые замечен в столице в апреле. Для Украины не редкая модель, особенно в Киеве, Одессе и Днепре. Может стоить более полумиллиона евро, все зависит от тюнинга, мощности, ускорения.

Читайте также Налог на роскошные авто будет рассчитываться по-новому

Ferrari Roma

Две модели появились уже в период войны, одна попала под нулевую растаможку. Цена более 200 тысяч евро. За 600 дней войны украинцы купили 12 спорткаров Ferrari.

Lamborghini Huracan Tecnica

Этот эксклюзив замечен на киевских автодорогах нынешним летом. Цена – около 300 тысяч долларов.

Porsche Carrera GT

Это один из самых дорогих автомобилей в Украине и один из самых редких Порше. Общий тираж 1270 экземпляров, "большинство из которых оказались в коллекциях миллионеров, шейхов и, конечно, украинских депутатов". Меньше, чем за $1,5 миллиона не найти.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Редкая коллекционная модель. Сделано всего 99 экземпляров. Уникальный "Гелендваген" стоил в 2017-2018 годах 460 тысяч евро, сейчас дешевле 1 миллиона евро не найти.

Читайте также У чиновника "Укравтодора" угнали дорогой автомобиль



Brabus SL800 Roadster

SL800 Roadster впервые заметили в Украине осенью. Предположительно, единственный в стране. Стоимость авто – около $400 000.

Brabus E V12 "one of ten"

Появился недавно. Тираж всего 10 единиц. Под №1 в Украине, заводской порядковый номер - №01/10. Начальная стоимость €600 000.

Rolls-Royce Spectre

Во второй половине 2023-го на таможенную территорию Украины ввезли первый электромобиль Rolls-Royce Spectre. Стоимость полмиллиона долларов и выше.

Читайте также Отец Гройсмана купил элитное авто почти за миллион гривен

Mercedes-Benz SLR McLaren McLaren Crown Edition

Суперкары Mercedes SLR McLaren Crown Edition изготовили для королевской семьи Бахрейна в количестве 10 единиц. Пробег составляет всего 41 км. Это купе приобрели на аукционе Bonhams за $460 000.

Porsche 911 GT3 RS

Самая экстремальная версия в современной линейке модели. Она является самой близкой к гоночным Porsche 911. Стоимость GT3 RS нового поколения стартует от 11 219 820 гривен.