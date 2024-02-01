Протягом січня сумарно українці придбали 102 тис. вживаних автомобілів. Це на 31,7% більше, ніж за аналогічний період минулого 2023 року, та на 5% більше, ніж у грудні-2023. натомість кількість "свіжопригнаних" машин невпинно знижується.

У січні переважали угоди купівлі-продажу на внутрішньому ринку: 82,6% легковиків з пробігом було придбано всередині країни. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону зменшилася, й склала 17,4% (17,8 тис.), стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх січень-2023 — січень-2024

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку впродовж першого місяця поточного року українці уклали 84,3 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 29,9% більше у порівнянні з січнем 2023 року, та на 13,5% більше, ніж у грудні-2023.

Січень став першим повним календарним місцем, протягом якого працювала послуга дистанційного переоформлення автомобілів у застосунку “Дія” або електроному кабінеті водія. Цією можливістю вже скористалися 10,4 тис. продавців вживаних легковиків, та понад 300 власників мотоциклів.

Загалом цим новим сервісом від держави скористалися понад 12% автовласників, Варто зазначити, що перелік марок та моделей, а також вікова картина переоформлених через “Дію” автомобілів нічим не відрізняється від загальної ринкової картини. Тобто, вік чи ціна автомобіля не має значення — принаймні, про це свідчить статистика.

До речі законопроєкт про розмитнення у “Дії” схвалено парламентським комітетом



Імпорт вживаних легковиків

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у січні 2024 року на першу реєстрацію було подано 17,8 тис. Такий показник помітно більший (на 41,2%), ніж у січні-2023, однак теж помітно менший, ніж місяцем раніше — на 22,5%.

Варто зазначити, що під кількістю імпортованих автомобілів мається на увазі кількість перших реєстрацій, проведених сервісними центрами МВС. Зазвичай між доставленням автомобіля, митним оформленням, виконанням інших формальностей та першою державною реєстрацією збігає певний час — від кількох днів до кількох місяців.

Нещодавно додалася ще одна обставина, яка може мати вплив на обсяги імпорту автотранспорту — ретельна перевірка на кордонах документів у водіїв-чоловіків, які потенційно підпадають під мобілізацію. Це призводить до збільшення часу очікування перевізниками у чергах, а в деяких випадках і до відмови у пропуску через кордон окремих водіїв.

Перелічені обставини можуть призвести до подальшого зменшення числа перших реєстрацій у наступних звітних періодах, відповідно дефіцит «свіжопригнаних» автомобілів зростатиме, як і ринкові ціни на них, а також вартість послуг з "пригону авто під ключ".

Нагадаємо, на скільки подорожчали вживані авто за 2023 рік..