Судя по транзитным номерам на автомобиле - сверхмощный спорткар от Ferrari лишь недавно попал в Украину.

Ferrari 812 Superfast – самый мощный серийный автомобиль Ferrari за всю историю существования автопроизводителя. Его презентовали в 2017 году, а название авто переводится как "супербыстрый".

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Модель 812 Superfast последняя из "старой школы", ведь его преемник – SF90, получил гибридную силовую установку. Этот 6,5-литровый двигатель развивает 800 л. с. при 8500 об/мин.

Этот автомобиль вполне оправдывает свое название, ведь с 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями он разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а его максимальная скорость превышает 340 км/ч. Также Ferrari 812 Superfast оборудован электронным дифференциалом и керамическими тормозами.

В сентябре 2019 года Ferrari представила "GTS", открытую версию автомобиля с твердой крышей. Изначально планировалось только купе. Ограниченная версия Competizione была представлена в мае 2021 года. Открытый вариант продается как Competizione A. Мощность двигателя увеличили до 830 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 2,85 с

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Купе стоит примерно полмиллиона долларов. В Украине зарегистрировано лишь несколько Ferrari 812 Superfast. В начале 2022 года автомобиль в редком зеленом цвете British Racing Green заметили в Одессе.