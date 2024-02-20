Таких авто було випущено всього 854 одиниць, проте ця Alfa Romeo унікальна не лише через свій вік, а й тому, що є багаторазовим переможцем різних конкурсів. Вартість автомобіля зараз оцінюється в 70 000 доларів.

Модель Alfa Romeo 1900C з’явилась у 1950 році, коли компанія Alfa Romeo вирішила створити “сімейний автомобіль, який виграє гонки”. Ця модель стала першою Alfa Romeo, яка була виготовлена на конвеєрі, а не зібрана вручну, що значно скоротило час виробництва.

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Пізніше з’явилась лімітована версія Super Sprint – всього було зроблено всього 854 таких авто. Це авто оснащене 2,0-літровим рядним чотирициліндровим двигуном DOHC з подвійними карбюраторами Solex, який працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Даний екземпляр, який зараз продається на аукціоні Bring a Trailer, був зібраний 10 червня 1957 року та доставлений в Гейдельберг, Німеччина. Згодом, автомобіль потрапив до Сполучених Штатів у 1960-х роках, перш ніж нинішній продавець — колишній президент Клубу власників Alfa Romeo — придбав його в Коннектикуті в 1971 році.

У довідці про авто зазначено, що ця Alfa Romeo піддавалася реставрації, яка включала перефарбування оригінального синього кузова Touring у темно-червоний колір з баклажановим дахом і оздоблення салону синьою шкірою та тканиною.

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Після завершення реставрації ця 1900C Super Sprint отримала нагороди на конкурсах Greenwich Concours d'Elegance 2009, Atlanta Concours 2018 і Hilton Head Concours 2022, а також Certificato d 'Oro на національному з'їзді Alfa Romeo в Італії. Торги триватимуть ще декілька днів, то ж актуальний цінник в 70 000 доларів ще може значно зрости.