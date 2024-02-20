Таких авто было выпущено всего 854 единиц, однако эта Alfa Romeo уникальна не только из-за своего возраста, но и потому, что является многократным победителем различных конкурсов. Стоимость автомобиля сейчас оценивается в 70 000 долларов.

Модель Alfa Romeo 1900C появилась в 1950 году, когда компания Alfa Romeo решила создать "семейный автомобиль, который выигрывает гонки". Эта модель стала первой Alfa Romeo, которая была изготовлена на конвейере, а не собрана вручную, что значительно сократило время производства.

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Позже появилась лимитированная версия Super Sprint – всего было сделано всего 854 таких авто. Это авто оснащено 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем DOHC с двойными карбюраторами Solex, который работает в паре с пяти ступенчатой механической коробкой передач.

Данный экземпляр, который сейчас продается на аукционе Bring a Trailer, был собран 10 июня 1957 года и доставлен в Гейдельберг, Германия. Впоследствии, автомобиль попал в Соединенные Штаты в 1960-х годах, прежде чем нынешний продавец - бывший президент Клуба владельцев Alfa Romeo - приобрел его в Коннектикуте в 1971 году.

В справке об авто указано, что эта Alfa Romeo подвергалась реставрации, которая включала перекраску оригинального синего кузова Touring в темно-красный цвет с баклажановой крышей и отделку салона синей кожей и тканью.

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После завершения реставрации эта 1900C Super Sprint получила награды на конкурсах Greenwich Concours d'Elegance 2009, Atlanta Concours 2018 и Hilton Head Concours 2022, а также Certificato d 'Oro на национальном съезде Alfa Romeo в Италии. Торги продлятся еще несколько дней, так что актуальный ценник в 70 000 долларов еще может значительно вырасти.