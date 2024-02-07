Из 33 единиц, Alfa Romeo 33 Stradale запланированных к производству, лишь некоторые будут электромобилями, поскольку большинство владельцев решили использовать традиционные V6.

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато поделился 40-секундным роликом 33 Stradale которая будет создана в электрическом и традиционном исполнении.

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Как и ожидалось, показанная модель, оснащена 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, но с одним заметным отсутствием - характерным звуковым сопровождением V6. Вместо этого все, что мы слышим, это гул электродвигателей. Это звук, к которому нам придется привыкнуть, поскольку суперкары без бензинового двигателя становятся все более распространенными.

Мы получим V6 вместо EV-версии, даже если последняя имеет больше мощности. Он имеет мощную мощность 750 л.с. или дополнительные 130 л.с. по сравнению с шестицилиндровой моделью. Оба разгоняются от сотни менее чем за три секунды, а достигают максимальной скорости более 320 км/ч. Автомобиль Alfa Romeo в электрическом виде может преодолеть 450 километров на одном заряде.

Потрясающее купе с дверями-бабочками было создано совместно с итальянским производителем кузовов Carrozzeria Touring Superleggera. 33 Stradale имеет задний привод, когда работает от двигателя внутреннего сгорания, и полный привод для конфигурации EV с тройным двигателем. Бензиновая модель оснащена восьмиступенчатой коробкой передач ZF с двойным сцеплением, которая передает мощность от двигателя, расположенного посередине, на заднюю ось.

Alfa Romeo никогда публично не разглашала ценник своего современного 33 Stradale, поскольку она продала все 33 запланированные единицы до публичного дебюта, устраняя потребность в официальной цене. Хотя сообщалось, что клиенты заплатили около 2,8 миллиона долларов, итальянская марка никогда официально не подтверждала эту цифру.

Хотя возрожденный 33 Stradale был представлен в августе 2023 года, производство не планируется начать раньше 24 июня этого года. В 2026 году будет представлен исключительно электрический суперкар, возможно, с другим именем в стиле ретро.