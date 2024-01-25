Компания Alfa Romeo в своих социальных сетях поделилась фотографиями нового кроссовера Milano во время тестирования. Можно сделать вывод, что модель проходит последние испытания, ведь официальная презентация запланирована 10 апреля этого года.

Компактный внедорожник Milano получил свое название в честь города, где была основана марка Alfa Romeo. Кроссовер станет первой полностью электрической моделью бренда. Тестирование Milano, которыми поделилась компания, были проведены на полигоне в коммуне Балокко. Модель будут производить на заводе Stellantis в Польше.

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Сейчас о новинке известно немного. Известно, что будущий представитель B-класса получил ту же платформу E-CMP, на которой построено Jeep Avenger, а инженеры Alfa Romeo, что создавали седан Giulia, доработали ее, чтобы предоставить електрокроссоверу лучших ездовых качеств.

В сети ходят слухи, что кроссовер будет иметь как моно-, так и полноприводную версию. Это вполне вероятно, ведь Jeep Avenger, который построен на этой же платформе, имеет полный привод.

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Поговаривают, что базовый Milano Perfor получит один электромотор, мощностью около 150 лошадиных сил, и батареей емкостью 54 кВт/ч, что обеспечит более 400 км запаса хода.

Однако ранее в сети также распространялась информация, что Alfa Romeo собирается представить Milano и с гибридной установкой, подобной той, что использует Fiat 600 Hybrid. Однако, похоже, что эти слухи так и останутся просто слухами.

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Бренд Alfa Romeo позиционируется концерном Stellantis как премиум-класс, то же можно ожидать, что стоимость нового Milano будет выше Jeep Avenger. Узнать все подробности мы сможем уже в апреле, когда Alfa Romeo официально представит модель, однако уже сейчас эксперты называют гипотетическую цену новинки примерно в $50 000.