Компанія Alfa Romeo у своїх соціальних мережах поділилась світлинами нового кросоверу Milano під час тестувань. Можна зробити висновок, що модель проходить останні випробування, адже офіційна презентація запланована 10 квітня цього року.

Компактний позашляховик Milano отримав свою назву на честь міста, де було засновано марку Alfa Romeo. Кросовер стане першою повністю електричною моделлю бренду. Тестування Milano, якими поділилась компанія, були проведені на полігоні в комуні Балокко. Модель вироблятимуть на заводі Stellantis у Польщі.

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Наразі про новинку відомо небагато. Відомо, що майбутній представник B-класу отримав ту ж платформу E-CMP, на якій побудовано Jeep Avenger, а інженери Alfa Romeo, що створювали седан Giulia, допрацювали її, аби надати електрокросоверу найкращих їздових якостей.

В мережі ширяться чутки, що кросовер матиме як моно-, так і повнопривідну версію. Це цілком вірогідно, адже Jeep Avenger, який побудований на цій же платформі, має повний привід.

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Подейкують, що базовий Milano Perfor отримає один електромотор, потужністю близько 150 кінських сил, та батареєю місткістю 54 кВт/год, що забезпечить понад 400 км запасу ходу.

Проте раніше в мережі також ширилась інформація, що Alfa Romeo збирається представити Milano й з гібридною установкою, подібною до тієї, що використовує Fiat 600 Hybrid. Однак, схоже, що ці чутки так і залишаться просто чутками.

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Бренд Alfa Romeo позиціонується концерном Stellantis як преміумклас, то ж можна очікувати, що вартість нового Milano буде вищою за Jeep Avenger. Дізнатись усі подробиці ми зможемо вже у квітні, коли Alfa Romeo офіційно презентує модель, проте вже зараз експерти називають гіпотетичну ціну новинки приблизно в $50 000.