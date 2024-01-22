Імпортери автомобілів приготували на поточний рік низку цікавих новинок. Що ж нового запропонують українцям у 2024 році?

Попри війну ринок нових авто розвивається, тож в автосалонах очікуються нові моделі авто. Більшість імпортерів зауважували, що терміни поставок лише орієнтовні і графік може змінитись, повідомляють в AUTO-Consulting.

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Звісно, причин цьому наразі чимало, тим не менше, бізнес планує своє майбутнє, адже лише так в ньому буде впевненість

Січень

Hyundai Kona Hybrid другого покоління спочатку була розроблена як електромобіль, а потім була адаптована для інших варіантів. У порівнянні з попереднім поколінням, автомобіль має значно більшу площу для ніг, адже довжина збільшилась на 15 см, з яких 6 см припало на колісну базу. В результаті, простір для ніг ззаду збільшився на 31 мм. Зі складеними сидіннями другого ряду об'єм багажника становить 466 літрів (стандарт VDA). Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,27.

Під капотом стоїть найбільш потужна версія силового агрегату: бензиновий 1.6 GDi + HEV загальною потужністю 141 к.с. та крутним моментом 265 Нм, що працює в парі з 6-ступінчастим “роботом”. Електродвигун потужністю 43 к.с. забезпечує високий крутний момент та ефективність. Залежно від ситуації Kona Hybrid плавно перемикається між бензиновим і електродвигуном, іноді використовуючи обидва. Система рекуперативного гальмування заряджає батарею за допомогою електромотора, коли автомобіль уповільнюється. Енергія, що зберігається в акумуляторі, потім живить електродвигун, допомагаючи прискоренню, їзді в гору та їзді на низькій швидкості. Ціна гібрида – 1 281 400 грн.

Бензинова та електрична версії Hyundai Kona з’являться в другому кварталі 2024 року.

В дилерських автосалонах до кінця січня вже будуть в наявності кросовери оновлені Mazda СХ-5. Другий рестайлінг призвів до невеликих змін: змінили палітру кузовних кольорів, у топ-версіях внесли зміни в дизайн радіаторної решітки.

Єдиний технічний апдейт – введення системи i-Stop (старт-стоп) у всіх конфігураціях. Завдяки цьому вдалось помітно зменшити витрату палива в міському циклі – з 9,8 до 9,05 л/100 км. Основне нововведення в салоні – оновлена мультимедійна система, яка тепер підтримує бездротові інтерфейси Apple Car Play і Android Auto. Крім цього, на передній панелі з'явилося кілька роз'ємів USB-C.

Лютий

В січні має відбутися презентація нового для України бренду Changan, який вийде на наш ринок з актуальною моделлю – пікапом Hunter (“Мисливець” від англійської). В Китаї він був представлений в 2022 році як Changan Lantuozhe – це середньорозмірний пікап, побудований на тій самій платформі, що й Kaicene F70, з рестайлінговим дизайном передньої частини. Тобто, це прямий родич вже досить популярного у нас Peugeot Landtrek, який теж є братом-близнюком Kaicene F70.

З яким двигуном до нас завітає Changan Hunter поки невідомо, але Lantuozhe оснащується 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 233 к.с. і 390 Нм, що агрегатується з 6-ступінчастою механічною коробкою передач або 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач від ZF. Також доступний 2,0-літровий дизельний двигун з турбонаддувом від Great Wall Motor потужністю 163 к.с. (400 Нм). Існує навіть суто електрична версія, але навряд чи її нам запропонують.

Березень

На початку весни Hyundai має поповнити свої автосалони оновленими моделями Sonata та Elantra. Відтепер усі седани Hyundai оформлені в єдиному стилі: з 2023 року Solaris, Elantra, Sonata та Grandeur отримали «таємну» оптику зі світлодіодною стрічкою денних ходових вогнів на всю ширину кузова. З корми зміни не такі серйозні, проте дизайнери Hyundai збільшили площу середньої секції ліхтарів, не поскупилися на іншу кришку багажника, поміняли профіль бампера.

Після рестайлінгу у Sonata з'явиться абсолютно новий інтер'єр на кшталт кросовера Kona. Тепер перед водієм вигнутий складний дисплей, який складається з 12,3-дюймового екрану "приладки" та тачскрину аналогічного розміру. Селектор трансмісії знаходиться під кермом.

Інформації про техніку поки що немає, але очікуване нововведення — поява повного приводу. Втім, у Південній Кореї можуть зберегтися старі зв'язки агрегатів з безальтернативним переднім приводом, а трансмісія нового типу буде запропонована на ключовому ринку США.

Нова Hyundai Elantra приваблює екстравагантним та динамічним дизайном, який втілює концепцію “параметрична динаміка” від Hyundai. Екстер’єр автомобіля характеризується геометричними лініями, які створюють ефект граней та фасеток на кузові.

Інтер’єр нової Elantra також відрізняється від попередніх моделей. Салон має сучасний та ергономічний дизайн, який забезпечує комфорт та зручність для водія та пасажирів. Приладова панель має горизонтальну орієнтацію та містить два 10,3-дюймових дисплея: один для цифрової панелі приладів, а інший для інфотейнмент системи. Обидва дисплея мають високу якість зображення та інтуїтивне управління. Інфотейнмент система підтримує бездротову зарядку смартфонів, Apple CarPlay, Android Auto, навігацію, Bluetooth та інші функції.

Нова Elantra пропонує три варіанти двигунів: базовий атмосферний бензиновий двигун 2.0 (147 к.с., 179 Нм), турбований 1.6Т (201 к.с., 264 Нм), а також гібридний двигун, який складається з 1.6 (104 к.с., 147 Нм) та електромотора потужністю 43 к.с. та крутним моментом 170 Нм. Загальна потужність гібридної системи становить 139 к.с., а крутний момент – 264 Нм.

В березні оголошено старт виробництва для українського ринку нових електричних Mini Cooper та кросовер Countryman.

Для новинки заявлено дві версії – MINI Cooper E і Cooper SE. У першому випадку електромотор має 184 к.с. і 290 Нм, що дає змогу досягати першої сотні за 7,3 секунди. У другому – електродвигун на 218 к.с. і 330 Нм, з яким час розгону скорочується до 6,7 секунд.

Модифікація Cooper E оснащується батареєю ємністю 40,7 кВт*год і може проїжджати на одному заряді 305 км. У версії Cooper SE йде вже АКБ на 54,2 кВт*год, а пробіг між зарядками дорівнює 402 км. Обидві батареї можна зарядити від 10 до 80% за 30 хвилин.

MINI Countryman E має запас ходу (за WLTP) 462 км і приводиться в рух електродвигуном, встановленим спереду, потужністю 150 кВт (201 к.с., 250 Нм). Більш потужна версія MINI Countryman SE ALL4 пропонує запас ходу 433 км і має два двигуна сукупною потужністю 308 к.с. і 494 Нм.

Стосовно батареї, то в офіційному прес-релізі не згадується ємність жодної з версій, але в попередніх тізерах згадувалося 54 кВт*год для Countryman E і 64 кВт*год для Countryman SE ALL4. Обидва варіанти підтримують до 22 кВт живлення змінного струму та до 130 кВт від швидкого зарядного пристрою постійного струму.

Автомобіль початкового рівня може розганятися від 0 до 100 км на годину за 8,6 секунди та досягати максимальної швидкості 170 км/год, тоді як більш потужна версія може розганятися до 100 км/год за 5,6 секунди та досягати максимальної швидкості 180 км/год.

BMW надасть купе BMW 4 серії 2024 року легке оновлення дизайну. Найважливішою зміною спереду буде встановлення нового набору фар, схожих на ті, що встановлені на BMW i5 та новій 5-й серії. Ми можемо побачити лазерні задні ліхтарі на деяких моделях 4 Series. Як і передбачалося, розмір решітки радіатора залишиться незмінним, але з однією особливістю: моделі M Performance, такі як M440i та i5 M50, отримають виразний сітчастий дизайн. Крім того, пакет M Sport зазнає невеликого редизайну, щоб зберегти свіжий і привабливий дизайн.

Лінійка двигунів також буде оновлена. Наприклад, на деяких ринках з'являться нові двигуни TÜ2. Топовою моделлю залишиться BMW M440i 2024 року (купе, гран-купе і кабріолет), потужність якого становитиме близько 382 к.с.. BMW 430i 2024 року продовжить видавати 255 к.с.

BMW 4 Series Facelift залишатиметься у виробництві до 2028 року, коли його змінить Neue Klasse 4 Series. Нинішнє покоління G22/G23/G26 4 Series буде останнім у своєму роді, з поєднанням бензинових, дизельних та плагін-гібридних двигунів. Сімейство Neue Klasse буде повністю електричним.

За словами Ігоря Ткаченка, бренд-директора Porsche, 2024 рік для Porsche – це рік прем’єр! В офіційних дилерських центрах очікується поява чотирьох повністю нових моделей, але спочатку з’явиться нова Panamera.

Porsche Panamera третього покоління можна впізнати, перш за все, за зміненою передньою частиною. У ліфтбека змінені фари і решітка радіатора, причому оптика тепер матрична вже в базовій версії. Крім того, встановлено нові тоненькі ліхтарі, а за доплату доступні 21-дюймові диски.

Салон Porsche Panamera 2024 зазнав більш серйозних змін. Передня панель виконана в дусі електрокара Porsche Taycan – з трьома дисплеями, один з яких призначений для пасажира. Селектор КПП перенесли на рульову колонку. Окремий тачскрін доступний і для задніх пасажирів.

Новий Porsche Panamera дебютував у двох версіях, хоча з часом лінійку розширять. Початковий варіант став потужнішим – його 2,9-літровий V6 твін-турбо тепер розвиває 353 к. с. Розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість становить 272 км/год.

Porsche Panamera Turbo E-Hybrid з 4,0-літровим турбованим V8 і електромотором із сумарною віддачею 680 к. с. і 930 Нм. Він розганяється до 100 км/год за 3,2 с і розвиває 315 км/год. Батарея на 25,9 кВт*год дає змогу проїхати до 91 км в електричному режимі.

Усі Porsche Panamera 2024 отримали пневмопідвіску, а за доплату доступна нова технологія Porsche Active Ride. Вона дозволяє окремі налаштування для кожного колеса і включає функцію управління кренами кузова – машина може нахилятися в поворотах подібно до мотоцикла.

За словами Артема Ткаченка, бренд-директора Volvo, у першому кварталі 2024 р. в усіх офіційних дилерських центрах Volvo в Україні буде представлений компактний преміальний кросовер Volvo EX30. Він побудований на абсолютно новій повністю електричній архітектурі та орієнтований на молоду аудиторію. Вартість – від 1 312 191 грн. Це найшвидший (0-100 км/год за 3,6 секунди), найекологічніший (має на 75 % менший вуглецевий слід, ніж будь-який інший Volvo) та найкомпактніший SUV у лінійці Volvo. Вже в початковій версії EX30 оснащений багатьма новими технологіями та функціями.

Skoda Kamiq і Scala вперше надійшли в продаж у 2019 році. Навесні відбудеться перше оновлення бюджетних моделей з моменту їхнього дебюту. Компактний кросовер і хетчбек поділяють платформу MQB A0. На цій архітектурі також побудовані моделі Seat Arona і Volkswagen T-Cross.

Оновлений кросовер Skoda Kamiq отримав збільшену решітку радіатора і нову передню оптику. Також спереду можна помітити змінений бампер. Задні ліхтарі отримали оновлену графіку. На бампері є невеликий сталевий дифузор.

У базову комплектацію увійдуть 17-дюймові колісні диски. Як опція будуть доступні і 18-дюймові колісні диски. В інтер'єрі встановлено 8,25-дюймовий мультимедійний дисплей і 8,0-дюймову приладову панель. За доплату буде доступний 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також передбачено чотири порти USB Type-C для зарядки мобільних гаджетів.

Базова комплектація отримає 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 95 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Також буде доступний 1,0-літровий бензиновий двигун, який видає потужність 115 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

Деякі версії кросовера будуть запропоновані з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с. Він доступний з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

Хетчбек Skoda Scala 2024 отримав збільшену решітку радіатора і вузькі фари. Також спереду можна помітити оновлений бампер. Задні ліхтарі отримали оновлену графіку і стали ефективнішими. Загалом модель зберегла впізнаваний дизайн. Базова версія хетчбека отримає 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 95 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Також буде доступний 1,0-літровий бензиновий двигун, який видає потужність 115 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

Деякі версії Skoda Scala запропонують з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с. Він доступний з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

Оновлений Audi Q7 отримає збільшену решітку радіатора зі стільниковим наповненням і завужені фари з іншою графікою. Також йому підкоригували бампери, а вентиляційні отвори стали вертикальними. Корми на рендері не показано. Очікується, що задні ліхтарі і бампер також піддадуть модернізації. Загальний вигляд кросовера став більш чистий і стриманий.

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За даними інсайдерів, у салоні рестайлінгового Audi Q7 з'явиться нове рульове колесо і сучасна мультимедійна система. Також розширять пакет систем допомоги водієві. Моторна гамма кросовера залишиться колишньою. Тобто на вибір будуть запропоновані 2,0 і 3,0-літрові бензинові турбодвигуни, а також 3,0-літровий дизельний мотор. Усі вони доповнені 48-вольтовим стартер-генератором. Версії PHEV отримають більшого об'єму батареї, а отже й більшу електричну автономію.

Також одразу з’явиться топовий Audi SQ7 з потужними бензиновим 4.0 TFSI V8 та дизельним 4.0 TDI V8.

В першому кварталі має з’явитися новий Mini Countryman третього покоління з традиційними двигунами внутрішнього згорання. Це буде флагманський John Cooper Works Countryman з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом і системою повного приводу ALL4.

Квітень

Оновлений кросовер Ford Kuga третього покоління. Судячи зі шпигунських знімків, європейський варіант моделі отримає аналогічний дизайн, як його північноамериканський варіант під назвою Ford Escape. Тобто виробник змінить бампери, передню фальшрадіаторну решітку та фари.

Невідомо, які зміни відбудуться в салоні Ford Kuga 2024. Очікується, що покупцям запропонують оновлену інформаційно-розважальну систему на збільшеному моніторі з підтримкою сучасних сервісів. Моторна гамма включатиме сім варіантів – бензинові та гібридні силові установки потужністю від 148 до 222 к.с.

Hyundai Santa Fe змінив покоління та радикально перетворився. Модель вступила до нового, п'ятого покоління. Технічні характеристики поки не наводяться, зате дизайн інтер'єру та інтер'єру можна розглянути у всіх подробицях.

Це перетворення стало для Hyundai Santa Fe найбільшим за більш ніж два десятиліття. В автомобілі на фотографіях практично неможливо дізнатися знайомий Santa Fe: лінія скління тепер нагадує про Land Rover, а практично вертикальна задня частина з прямокутними ліхтарями, що заходять на боковини, припаде до смаку далеко не всім. Зате це рішення дозволило зробити отвір п'ятих дверей максимально широким. Багажник збільшився обсягом, з'явився додатковий простір і в самому салоні.

Новий Hyundai Santa Fe вийшов на ринок у двох версіях - з 2,5-літровим 281-сильним турбодвигуном і 230-сильною гібридною установкою, що складається з 1,6-літрової турбочетвірки та електромотора. Пізніше лінійку двигунів розширять - з'явиться гібрид, що заряджається. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 8,1 с і розвиває 210 км/год. Зате гібрид Hyundai Santa Fe витрачає лише 6,5 л/100 км у змішаному циклі.

Новий Hyundai Santa Fe 2024 доступний у варіантах на 5, 6 і 7 місць і запропонований у трьох варіантах оснащення – Exclusive, Prestige і Calligraphy. Серед нових опцій для моделі – сканер відбитків пальців, доступ до салону зі смартфона, система ультрафіолетової дезінфекції, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням і поліпшена система напівавтономного водіння. У Європі та Північній Америці кросовер з'явиться на початку 2024 року.

З першого грудня 2023 року під замовлення доступний оновлений родстер Mazda MX-5. Його виробництво почнеться в січні 2024 року, а перші машини клієнти отримають до теплого сезону – в середині весни. Ціни на оновлену MX-5 2.0 SkyActiv-G (184 к.с.) – від 1 562 900 грн.

Травень

Ford Puma мав величезний успіх з моменту його переосмислення в якості кросовера у 2019 році, тож зараз саме час для оновлення.

На шпигунських зображеннях було видно нові світлодіодні фари, встановлені над свіжою передньою решіткою радіатора, на якій буде розміщено логотип Ford. Інші деталі також будуть ледь помітно оновлені. Під капотом очікується той самий гібридний літровий трициліндровий двигун потужністю від 125 к.с., але сподіваємось до нього додастся потужніша версія.

Також в травні очікуються оновлені Hyundai Tucson та i30. Зовні кросовер практично не змінився, зате в салоні з'явилася важлива обновка – замість двох роздільних екранів у рестайлінгового Tucson єдиний вигнутий кластер, що об'єднує два 12,3-дюймові дисплеї. Перетворилося і рульове колесо – воно тепер триспицеве і виглядає акуратнішим і мінімалістичним.

Зовнішні відмінності рестайлінгового Tucson від дореформеного зводяться до злегка допрацьованих радіаторних грат і оптики, а також переглянутого дизайну бамперів. Для кросовера заявлено два нових кольори кузова, матовий зелений Fine Green Matte і червоний металік Ultimate Red Metallic, буде і новий триколірний салон у відтінках зеленого, чорного і сірого.

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Актуальна лінійка двигунів відрізняється залежно від ринку. Так, наприклад, нинішній Tucson представлений у Південній Кореї зі 180-сильним бензиновим мотором об'ємом 1,6 літра та 2,0-літровим турбодизелем, що розвиває 186 кінських сил. Європейська версія модель пропонується зі 150-сильним бензиновим турбомотором 1.6, 115-сильним дизелем 1.6 CRDi та з кількома варіантами гібридних установок.

Вдруге оновлений Hyundai i30 третього покоління стане останньою модифікацією перед наступним, скоріше за все суто електричним, поколінням популярного сімейства. Лінійка двигунів залишиться незмінною, а стиль буде приведено до знаменника у вигляді нових Sonata та Elantra.

Перший суто електричний Porsche Taycan отримає оновлення. Відтепер Porsche Taycan і Taycan Sport Turismo більше відрізнятимуться один від одного. Наприклад, в універсала спереду і ззаду з'являться нові сталеві накладки на бамперах. Також очікуються деякі інші зміни в зовнішності моделей. Зокрема, вони отримають нові бампери, перероблену передню і задню оптику, а також оновлений інтер'єр. Задні ліхтарі електромобілів отримають нову графіку. Дифузор стане більш ефективним тощо.

Mini Aceman – це абсолютно нова модель 2024 року, і автовиробник заявляє, що доповнить цілу низку нових Mini, серед яких Countryman та Cooper Electric. Вона розташується між ними посередині, як за розміром, так і за ціною. Зовнішність серійного Aceman буде повторювати концепт з 2022 року майже повністю. Однак технічних деталей поки що обмаль. Можна лише очікувати, що початкові версії матимуть передній привід та запас ходу біля 300 км.

Червень

Skoda Octavia оновлять у дусі старшої моделі Superb. Передня частина оновлена в дусі флагманської Skoda Superb – у авто збільшена решітка радіатора, встановлені вужчі фари і новий бампер. Ліхтарі з'єднані тоненькою діодною смугою.

Очікується, що нова Skoda Octavia збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літрові турбодизелі, але їх доповнять 48-вольтними гібридними установками. Залишаться в лінійці і гібриди з 1,5-літровою турбочетвіркою та електромотором. Хоча навряд чи повна гама двигунів доїде в Україну.

Окрім того, імпортер очікує суто електричну модель Enyaq IV з батареєю на 82 кВт*год. Принаймні, вона має прибути до України в другому кварталі.

За словами Дмитра Кондракова, Керівника департаменту продажів, якості обслуговування клієнтів та розвитку дилерської мережі Nissan в Україні, в другому кварталі має з’явитися оновлений Nissan Juke. Він стане ще більш технологічним, зручним ти виразним. Буде оновлено зовнішність автомобіля, внутрішнє оздоблення, з'являться преміальні матеріали та надсучасні технологічні опції, включно з 12,3 дюймовим екраном мультимедійної системи.

Audi замінює седан A4/S4 на фастбек A5/S5 в рамках нової стратегії Audi, яка передбачає присвоєння парних номерів електромобілям і непарних – автомобілям з двигуном внутрішнього згоряння.

Audi об’єднає A4 та A5 в одну модель наступного покоління. Їх замінить Audi A5 Sportback 2024. Це є частиною масштабного плану позначення автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння як моделей з непарними номерами, в той час як електромобілі отримають парні номери, щоб уникнути плутанини. Поки що незрозуміло, чи збереже Audi дводверний A5, щоб конкурувати з купе BMW 4-Series і Mercedes CLE.

Очікується, що всередині Audi A5 Sportback 2024 A5 отримає повністю перероблений салон з цифровою приладовою панеллю і великим центральним інформаційно-розважальним екраном. Також повідомляється, що він отримає нову центральну консоль, а також інше кермо, яке вже з’явилося в деяких нових моделях Audi. Моделі для європейського ринку пропонуватимуть широкий спектр силових агрегатів, включаючи різні бензинові, дизельні та гібридні варіанти.

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Хетчбек SEAT Leon та універсал SEAT Leon SP випускаються з 2020 року, прийшов час оновлення. І це оновлення є досить значним: передня частина тепер має нові фари з дизайном, натхненним триточковою темою, що зустрічається в електричному кросовері Tavascan. На додаток до нових фар, Cupra отримає повністю переосмислений передній бампер. Він буде включати сміливіший нижній повітрозабірник, який повторює дизайн решітки. Цікавішим має стати інтер’єр.

Також фейсліфтинг отримає Cupra Formentor. Оновлений кросовер отримає нові фари з трикутними ходовими вогнями. Між ними знаходиться компактна решітка радіатора. Ззаду – об'єднані в один блок світлодіодною смугою змінені ліхтарі. Очікується, що всередині також відбудеться кілька змін. Серед них – збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та оновлена панель приладів.

Нинішній Cupra Formentor пропонується з кількома силовими установками на вибір. Серед них бензинові та дизельні двигуни, а також гібридні силові установки потужністю від 150 до 204 к.с.

Volkswagen Tiguan третього покоління отримав абсолютно новий дизайн. Особливо вражаючою особливістю є потужний вигляд передньої частини автомобіля з дуже пласкими світлодіодними фарами та закритою склом горизонтальною світлодіодною смугою. Отвори решітки радіатора тепер розташовані на зовнішніх сторонах бампера, де повітряні завіси забезпечують оптимальну подачу повітря. Вивірена передня частина підкреслює той факт, що коефіцієнт лобового опору знизився з 0,33 до 0,28. Цей силует характеризується спортивними плечима над колісними арками. Нова горизонтальна світлодіодна смужка підкреслює неповторну задню частину Tiguan.

Переосмислений цифровий кокпіт на основі MIB4, модульної мультимедійної матриці четвертого покоління, пропонує найвищий рівень інформації та включає цифрові сервіси та програми. Операційна концепція розроблена таким чином, щоб бути «самозрозумілою». Крім того, такі нові системи, як функція пневматичного масажу для передніх сидінь або матричні фари IQ.LIGHT HD, які вперше використовуються в Tiguan, запозичені з преміальної моделі Touareg. Нове адаптивне шасі DCC Pro оптимізує комфорт і динаміку. А от коли з’явиться новий Passat – невідомо.

Концерн Stellantis оптом оновлює моделі своїх брендів, які мають спільну платформу. Так, офіційні дилери Peugeot отримають оновлений Rifter, як з ДВЗ, так і з електромотором. Також з’явиться оновлений електричний кроссовер e-2008 та мінівен Traveler (зі звичними двигунами).

Лінійка легкої комерційної техніки поповниться оновленими “каблучками” Partner та фургонами Expert.

В свою чергу автосалони Citroen отримають оновлений Berlingo та Spacetourer, брати Peugeot Partner та Traveler відповідно. Рестайлінгові “комерсанти” Berlingo VU та Jumpy теж з’являться.

Так само як і оновлені Opel Combo Life та Zafira Life в сегменті сімейних автомобілей, та рестайлінгові фургони Combo Cargo й Vivaro.

Липень

Цього місяця, наче у відповідь конкурентам з концерну Stellantis, оновить свою лінійку бізнес моделей і Ford. Мова про нові Transit Custom, Tourneo Connect та Tourneo Courier.

Ford запланував широкий спектр версій для Ford Transit Custom, не всі з них будуть доступні на нашому ринку. Для початку ви отримаєте знайомі дизельні двигуни – 2,0-літрові дизельні агрегати потужністю 110, 136, 150 та 170 к.с. на вибір.

Ford Tourneo Connect – це мінівен на базі фургона, який належить до невеликої групи автомобілів, що не слідують тенденції позашляховиків. Єдине, що ви повинні знати, це те, що Tourneo Connect – це фактично перелицьований Volkswagen Caddy Life. Він виглядає досить схожим на Ford, щоб відрізнятися від VW, завдяки новій решітці радіатора та незначним змінам у стилістиці.

Раніше цього року Ford представив новий фургон E-Transit Courier, а тепер настала черга версії MPV – E-Tourneo Courier. Як і фургон, Tourneo Courier буде доступний як повністю електромобіль або з бензиновим двигуном у звичайній комплектації Tourneo.

E-Tourneo Courier – один з десяти повністю електричних автомобілів, які Ford планує запустити в Європі в 2024 році. В основі нового E-Tourneo Courier лежить сильно модифікована версія платформи B2E, яка використовується на застарілій Fiesta та сучасній Puma. Які силові агрегати матиме українська версія Tourneo Courier наразі невідомо.

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Очікується оновлений Porsche Cayenne GTS. Серед помітних змін – нова компоновка приладової панелі, подібна до тієї, що використовується у Taycan. Повністю цифрова 12,6-дюймова панель приладів, а також незначні зовнішні зміни капоту, фар, бамперів, крил та багажника.

Світлодіодні фари Matrix LED відтепер входять до стандартної комплектації всіх моделей, а світлодіодні фари HD Matrix LED є опцією. Світлодіодні фари HD Matrix LED мають два модулі високої чіткості та понад 32 000 пікселів на кожну фару, а точність пікселів дозволяє вибірково блокувати частину дальнього світла.

З’явиться оновлений Hyundai Ioniq 5. Тепер в основі лінійки Ioniq 5 лежить модель, оснащена акумуляторною батареєю ємністю 58 кВт*год, на відміну від більшої батареї ємністю 77,4 кВт*год у всіх інших варіантах. Цей акумулятор меншого розміру приводить у рух новий електродвигун на задній осі потужністю 167 к.с. із крутним моментом 350 Нм. Hyundai стверджує, що ця модель здатна проїхати 384 км зі стандартними 19-дюймовими колесами.

Усі моделі Hyundai Ioniq 5 2024 року тепер у стандартній комплектації оснащені тепловим насосом, системою підігріву акумулятора і системою кондиціонування акумулятора. У базовій моделі сидіння також оббиті екологічно чистим вовняним сукном, частково виробленим в Австралії, і екошкірою.

Одразу чотири новинки BMW очікуються в середині літа: оновлений седан, універсал третьої серії та BMW 4 Gran Coupe. А також нове покоління потужного седану M5!

У BMW M5 буде агресивний бампер, чотири вихлопні труби і невеликий спойлер на кришці багажника. Примітно, що седан помітно відрізняється від спортивної електричної версії BMW i5 M60. Раніше новий BMW M5 G90 бачили в камуфляжі під час тестів на автодромі Нюрбургринг. З фото видно, що передня частина авто також зміниться.

Новий BMW M5 2024 збереже 4,4-літровий V8 твін-турбо, але його доповнять електромотором. Гібрид стане істотно потужнішим за попередника: віддача силової установки точно перевищить 700 к. с. і не виключено, що досягне навіть 800 сил. До того ж, седан зможе проїхати близько 50 км у повністю електричному режимі.

Серпень

Цього місяця має прибути четверте покоління кросовера BMW X3 (заводський індекс G45). У нового BMW X3 як опції очікуються адаптивна підвіска і решітка з підсвічуванням. Для деяких країн зменшать кількість комплектацій. Дизайн новинки кардинально відрізняється від останніх моделей бренду. Кросовер не отримає величезну вертикальну решітку радіатора і розділену передню оптику, як у X7 LCI. В інтер'єрі з'являться два великі дисплеї, які замінять приладову панель і екран мультимедіа. Подібне рішення можна зустріти на багатьох нових автомобілях бренду.

BMW X3 G45 збереже ДВЗ, незважаючи на новини про те, що наступне покоління кросовера перейде на електротягу. Як і раніше, модель запропонують і в повністю електричній версії iX3, але її побудують на платформі Neue Klasse, тоді як бензинові, дизельні та гібридні модифікації залишаться на CLAR.

Очікуємо повністю електричний Citroen ë-C3, який нещодавно отримав вищу нагороду від конкурсу Autobest Ecobest 2024. Його електродвигун на 83 кВт (113 к.с.) забезпечує вдосталь потужності та крутного моменту – як для щоденних міських поїздок, так і для довготривалих заміських подорожей; акумуляторної батареї ємністю 44 кВт*год. вистачає для запасу ходу до 320 км за правилами вимірювального циклу WLTP.

Концерн Stellantis продовжить оновлювати легкий комерційний транспорт: вже другий рестайлінг отримає Citroen Jumper та його брат-близнюк Peugeot Boxer.

Крім того, в серпні має з’явитись нове покоління кросоверу Peugeot e-3008. Він стане купе-подібним та повністю електричним. Електромобіль e-3008 є першою моделлю, яка використовує нову платформу Stellantis STLA Medium, що виводить Бренд на новий рівень технологічного розвитку. Ця інноваційна платформа була розроблена для того, щоб запропонувати найкращу в своєму класі продуктивність за найважливішими критеріями для клієнтів: великий запас ходу (до 700 км); мінімальний час підзарядки (30 хвилин), задоволення від водіння, високу потужність та ефективність. e-3008 серед претендентів на звання кращого автомобіля 2024 року і шансів перемогти у нього чимало.

Вересень

Восени з’явиться друге покоління кросовера Skoda Kodiaq та четверте покоління Skoda Superb. Салон Skoda Kodiaq 2024 має преміальний вигляд. З'явилися три шайби в нижній частині. Вони відповідають за регулювання гучності аудіосистеми і роботу кліматичної установки. Інформація відображається на компактних 1,25-дюймових цифрових дисплеях.

Автомобіль отримав різні силові установки: бензинові двигуни об'ємом 1,5 л (148 к.с.), 2,0 л (201 к.с.) і дизельний 2,0 л (148 і 190 к.с.). Також уперше в лінійці з'явився гібридний варіант із силовою установкою на 201 к.с. Такий кросовер може проїжджати до 100 км виключно на електротязі.

Аналогічний інтер’єр буде й у Skoda Superb. Незважаючи на те, що Superb позиціонується як автомобіль нового покоління, його дизайн є еволюційним та більше схожий на фейсліфтинг. Колісна база залишилася незмінною – 2841 мм, але пропорції моделі зазнали деяких помітних змін, оскільки обидва кузови стали на 15 мм вужчими. Ліфтбек на 43 мм довший і на 12 мм вищий за свого попередника, тоді як універсал подовжився на 40 мм та піднявся на 5 мм.

Перелік двигунів починається з 1,5-літрового бензинового агрегату з м'якою гібридною установкою. Він видає 150 к.с. (110 кВт) і доступний лише з переднім приводом. Більший 2,0-літровий агрегат потужністю 204 к.с. (150 кВт) або 265 к.с. (195 кВт), і пропонується тільки з повним приводом.

У третьому кварталі 2024 року з’явиться оновлений Nissan Qashqai e-POWER. Ця модель отримає значно переглянуту зовнішність, яка буде максимально сучасною та стильною. Автомобіль стане ще більш наповнений опціями, а також з'явиться нова комплектація, яка буде включати такі преміальні опції як 20-дюймові колісні диски та шкіряне оздоблення салону найвищої якості.

Оновлений Audi RS Q8 отримав дистанційний запуск через додаток Audi Connect, а функція адаптивного круїз-контролю тепер відображає попередження, якщо водій знаходиться занадто близько до інших автомобілів у потоці. Система також надаватиме попередження для системи допомоги при проїзді перехресть та інформацію про світлофори. Карбон-керамічні гальма, які були доступні в минулому році, зникли з переліку опцій.

Всі моделі RS Q8 оснащуються стандартною адаптивною пневматичною підвіскою, 22-дюймовими колесами, підігрівом та охолодженням передніх сидінь, а також стереосистемою Bang & Olufsen з 17 динаміками.

RS Q8 має під капотом 4.0 V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 591 к.с., який працює в парі з повним приводом Quattro і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. В наявності 48-вольтова гібридна система, що працює за лаштунками для підвищення паливної ефективності.

На межі третього й четвертого кварталів 2024 року очікується Cupra Terramar – компактний гібридний кросовер. Він буде доступний у м'яко-гібридній та плагін-гібридній версіях. Довжина автомобіля становитиме близько 4,5 метрів. Завдяки новій технології PHEV нова модель матиме чистий запас ходу на електротязі до 100 км. Terramar, ймовірно, прийде на зміну моделі Cupra Ateca. Це буде остання модель Cupra з двигуном внутрішнього згоряння, оскільки бренд планує стати повністю електричним у 2030 році. Автомобіль використовує оновлену версію платформи MQB, яка лежить в основі автомобілів Cupra з ДВЗ.

Модель названа на честь іспанського прибережного містечка поблизу Барселони та буде вироблятися разом зі спорідненим Audi Q3 наступного покоління.

Жовтень

Цього місяця очікується оновлений Ford Explorer шостого покоління. В США для нього пропонується два двигуни – чотирициліндровий з турбонаддувом та V6 з подвійним турбонаддувом. Обидва поєднуються з заднім або повним приводом. Якщо ви хочете поїхати по бездоріжжю, модель Timberline пропонує додатковий дорожній просвіт і кращий захист днища, але не сподівайтеся, що вона зможе зрівнятися зі справжнім позашляховиком бренду – Ford Bronco. Тих, хто придивляється до нового Explorer, швидше за все, приваблює його трирядне сидіння. Хоча стандартний третій ряд не такий просторий, як у деяких конкурентів, та й у будь-якому іншому мінівені, він цілком підходить для дітей або дорослих, якщо відстань невелика. Які будуть двигуни та комплектації в Україні, стане відомо ближче до нашої презентації.

Porsche представить новий електричний Macan та оновлене купе 911. Оновлений Porsche 911 має змінений дизайн і кілька внутрішніх інновацій. Спійманий шпигунами на камеру 911 GTS має інші повітрозабірники в передньому бампері та нові фари, а ззаду можна помітити новий фіксований спойлер і змінений дифузор. Задня оптика також має трохи інший дизайн. Крім того, Porsche 911 GTS має доопрацьовану вихлопну систему та розширений список стандартного оснащення.

Бензиновий двигун доповнює електромотор, що не тільки дасть змогу скоротити кількість шкідливих викидів, а й збільшить сумарну потужність.

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Суто електричний кросовер Porsche Macan отримає схожий на Taycan дизайн передньої та задньої частин. Macan EV буде їздити на електричній платформі Premium Platform Electric (PPE), новій архітектурі, яка також буде лежати в основі майбутнього Audi Q6 e-tron, який повинен заповнити подібну прогалину в лінійці Audi. Минулого року Porsche показав, що PPE буде підтримувати як задній, так і повний привід, розвиваючи максимальну потужність у 603 кінські сили. Тим часом, максимальна потужність моделі Q6 становитиме 483 к.с., а режим форсування розблокує 510 к.с.

Найбільшою перевагою PPE є 800-вольтова електрична система, яка повинна дозволити Macan EV заряджатися зі швидкістю вищою, ніж поточний максимум Taycan – 270 кВт. Porsche прогнозує, що Macan EV буде заряджатися від п'яти до 80 відсотків менш ніж за 25 хвилин.

До речі, в третьому кварталі очікується й брат електричного Porsche Macan – Audi Q6 e-tron. Він був представлений 4 вересня 2023 року на автосалоні в Мюнхені та базується на спільній з Porsche преміум-платформі Electric.

Audi Q6 і SQ6 отримають подвійний двигун і акумулятор на 100 кВт*год. Звичайна модель матиме 375 к.с., а потужніша версія – 483 к.с., з тимчасовим підвищенням до 510 к.с. SQ6 зможе розігнатися до 100 км/год менше ніж за 4,5 секунди.

Audi Q6 e-tron приблизно такого ж розміру, як і Q5 з ДВЗ, але з коротшими звисами та довшою колісною базою, завдяки кращій компоновці на електричній платформі.

Підтверджено використання адаптивної пневматичної підвіски та 800-вольтового електричного обладнання. Електромобілі розроблені для підтримки максимальної зарядної потужності 270 кВт, що забезпечить зарядку акумулятора від 10 до 80% всього за 30 хв.

Листопад

Цього місяця стартують офіційні продажі електричного оновленого кросовера Ford Mustang Mach-E – це повністю електричний позашляховик, який поводиться як спортивний седан, зі стильним, якісно збудованим салоном та вражаючим запасом ходу (340-480 км).

Конкуруючі електромобілі коштують дешевше, але Mustang Mach-E виділяється не лише стильним дизайном, але й дійсно хорошою керованістю. Хоча, якщо ви хочете більш доступний електричний позашляховик, завжди можна звернути увагу на Volkswagen ID.4, але їх і так вже багато на українських дорогах.

Грудень

Renault Taliant – це седан, який був розроблений з прицілом на турецький ринок, де він прийшов на заміну популярному Renault Symbol. Модель заснована на Logan третього покоління, але відрізняється від нього зміненим дизайном переднього і заднього бампера, а також формою дверей. Порівняно з Symbol третього покоління Taliant на 42 мм довший, на 113 мм ширший і на 16 мм нижчий. Колісна база довша на 14 мм. Загалом він може замінити Logan, звісно, якщо не буде значно дорожчий за нього. Ціни та комплектації стануть відомі ближче до продажів.

В останньому кварталі року має з’явитися оновлений електрифікований сімейний позашляховик Nissan X-Trail. Система e-Power дозволяє йому рухатись на електротязі, а e-4ORCE ( систему керування всіма чотирма колесами) забезпечує надзвичайно швидку реакцію на зміну дорожніх умов. Приємно, що Nissan X-Trail доступний в 7-місному виконанні. Оновлений автомобіль отримає нову комплектацію, яка буде націлена на поціновувачів пригод на бездоріжжі, а також комфортні опції для щоденного використання. Всі комплектації автомобіля також стануть багатшими та більш наповненими.

Хто не увійшов в календар?

За словами Андрія Ханіна, бренд-директора JLR, бренди Jaguar та Land Rover має значні плани щодо електрифікації. Будуть анонсовані перші електричні позашляховики Land Rover і вже не секрет, що Jaguar перетвориться на повністю електричний бренд. Попри те, що інформацію про це ми побачимо вже наступного року, продажі розпочнуться у 2025.

Як повідомила Анастасія Любас, спеціаліст з реклами компанії Авто-Інтернешнл, імпортера Suzuki, вони теж очікують на нові моделі, але наразі ще не затвердили з заводом-виробником фінальні плани та не в змозі підтвердити ні модель, ані строк її появи в Україні.

Тойота Україна очікує одразу два флагмани, але буде готова поділитись подробицями щодо них лише після їх сертифікації для нашого ринку. Можемо лише здогадуватись, що це може бути Toyota Camry дев’ятого покоління (заводський індекс XV80) та позашляховик Land Cruiser Prado п‘ятого покоління (заводський індекс J250).

Окрім того ми отримаємо офіційно кращий автомобіль 2023 року – кросовер Jeep Avenger. Причому в досить цікавій гібридній версії. Але коли саме він прибуде в Україну – невідомо.