Для європейського ринку доступні лише гібриди. Повного приводу, на відміну від ринку США, для Європи не передбачено.

Прем’єра нової Toyota Camry відбулася в листопаді 2023-го – спочатку показали версію для Північної Америки, а через кілька днів розкрився седан, призначений для Китаю. Тепер седан представлений і в європейській специфікації.

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Сама Toyota офіційно оголосила чотиридверку новим поколінням, хоча фактично це глибокий рестайлінг попередньої Camry на платформі GA-K. У плані дизайну європейський седан повторив американський варіант (у китайської моделі трохи інша зовнішність і салон), проте деякі особливості все ж є. Наприклад, у передньому бампері з’явилися компактні протитуманки.

Як і у Штатах, в Європі Toyota Camry буде доступна виключно як гібрид HEV, тобто без можливості заряджання від електромережі. Установка так само базується на основі бензинового атмосферника 2.5, але сукупна віддача зросла – 231 к.с. проти 218 к.с. у попереднього європейського гібрида. Повний привід залишився прерогативою американського седана. Заявлено, що першу «сотню» нова європейська Camry набере за 7,9 секунди, тоді як гібридна чотиридверка попереднього покоління цю вправу виконає за 8,3 секунди.

У списку стандартного обладнання євро-версії значаться 7-дюймовийв панелі приладів (за доплату передбачена віртуальна панель приладів на 12,3 дюйма), мультимедійна система з екраном діагоналлю 12,3 дюйма, бездротова зарядка для смартфона та комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense (адаптивний круїз-контроль, системи автогальмування, утримання у смузі руху тощо).

Очікується, що європейські дилери відкриють приймання замовлень на нову Toyota Camry у другому кварталі цього року. Цін ще немає. В Україні теж чекаємо на новий седан. Щоправда, строки імпортер поки не називає.