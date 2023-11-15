Компанія Toyota представила нове покоління Camry для ринку США. Новинка побудована на тій же платформі TNGA-K, що й попередня генерація, але насправді змін набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Toyota зберегла кістяк старого кузова Camry, але змінила підвіконну лінію, додавши глуху секцію в задній стійці. Зміни по дверях та крилах мінімальні, а дрібниці на кшталт дверних ручок, зовнішніх дзеркал і деякі інші елементи залишилися незмінними.

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З усім тим, седан виглядає зовсім інакше: в дусі нового Prius та сімейства Crown. Цього вдалося досягти завдяки радикальній пластиці носової частини: передній звіс збільшений, інакше відформований капот, залишився в минулому бампер з «дзьобом». Ключовий елемент дизайну – оптика С-подібної форми.

Для США підтверджено два варіанти оформлення: у версіях LE (XLE) дизайн більш стриманий, у версіях SE (XSE) більш спортивний. Toyota додала всього два нових кольори в палітру, і саме вони на офіційних знімках: Camry XLE пофарбована в бірюзовий металік Ocean Gem, Camry XSE – у сірий відтінок Heavy Metal.

«Підігріті» комплектації вирізняють 19-дюймові диски (штатно – 18-дюймові), стільникова структура повітрозабірників переднього бампера, виставлена напоказ «двостволка» вихлопу, спойлер на кришці багажника та псевдодифузор.

Нова зимова шина Continental WinterContact TS 870 має покращене зчеплення на снігу, під час вологої погоди та відмінну керованість на сухих дорогах. Окрім того, ця модель у порівнянні з попередником забезпечує на 10% більший пробіг та двовідсоткове зниження опору коченню. Рекламна інформація

Салон у Camry дев’ятого покоління зовсім інший: змінилася передня панель, кермо, центральний тунель та сидіння. У базову комплектацію входить віртуальна панель приладів (7 дюймів) і медіасистема з 8-дюймовим екраном. Топові варіанти отримають пару 12,3-дюймових екранів. Залишився у минулому блок управління кліматом з функціональними шайбами, позбулися японці й асиметричного підлокітника.

Повністю відмовлятися від аналогових клавіш не стали: сенсорний дисплей має шайбу регулювання, ключові налаштування температури та циркуляції теж «аналогові», не перевели на сенсори й мультикермо. Але спадкоємність з Camry XV70 очевидна: не змінилися дверні карти, стійки кузова з динаміками аудіосистеми та селектор автоматичної трансмісії.

Багато оснащеним седанам дісталася бездротова зарядка для гаджетів, 10-дюймовий проєкційний екран, стереосистема JBL з дев’ятьма динаміками, оздоблення з мікрофібри та натуральної шкіри, крісла з підігрівом і вентиляцією, багатошарові передні скла. «В базі» є адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, індикація контролю смуги, система виявлення пішоходів та автоматичне дальнє світло.

Нова Toyota Camry буде доступна лише з гібридною силовою установкою HEV. Йдеться про тримоторну систему на основі 2,5-літрового «атмосферника»: передньопривідна версія розвине 228 к.с., модифікація AWD з електромотором у приводі задньої осі – 235 «конячок».

Toyota наполягає, що гібридна система з варіатором eCVT переналаштована, і тепер бензиновий двигун працює на нижчих обертах. Також заявлено, що седан став еластичнішим. Втім, автовиробник поки не наводить дані про витрату пального, динаміку та ємність тягової батареї. В американських дилерів нова Camry з’явиться лише навесні 2024 року.