Компания Toyota представила новое поколение Camry для рынка США. Новинка построена на той же платформе TNGA-K, что и предыдущая генерация, но на самом деле изменений гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Toyota сохранила остов старого кузова Camry, но сменила подоконную линию, добавив глухую секцию в задней стойке. Изменения по дверям и крыльям минимальны, а мелочи типа дверных ручек, наружных зеркал и некоторые другие элементы остались неизменными.

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При этом седан смотрится совсем по другому: в духе нового Prius и семейства Crown. Этого удалось добиться благодаря радикальной пластике носовой части: передний свес увеличен, иначе отформован капот, остался в прошлом бампер с «клювом». Ключевой элемент дизайна – оптика С-образной формы.

Для США подтверждены два варианта оформления: в версиях LE(XLE) дизайн более сдержан, в версиях SE(XSE) более спортивный. Toyota добавила всего два новых цвета в палитру, и именно они на официальных снимках: Camry XLE выкрашена в бирюзовый металлик Ocean Gem, Camry XSE – в серый оттенок Heavy Metal.

Подогретые комплектации отличают 19-дюймовые диски (штатно – 18-дюймовые), сотовая структура воздухозаборников переднего бампера, выставлена напоказ «двустволка» выхлопа, спойлер на крышке багажника и псевдодиффузор.

Новая зимняя шина Continental WinterContact TS 870 имеет улучшенное сцепление на снегу, во влажную погоду и отличную управляемость на сухих дорогах. Кроме того, эта модель по сравнению с предшественником обеспечивает на 10% больший пробег и двухпроцентное снижение сопротивления качению. Рекламна інформація

Салон у Camry девятого поколения совсем другой: изменилась передняя панель, руль, центральный тоннель и сиденье. В базовую комплектацию входит виртуальная приборная панель (7 дюймов) и медиасистема с 8-дюймовым экраном. Топовые варианты получат пару 12,3-дюймовых экранов. Оставшийся в прошлом блок управления климатом с функциональными шайбами, лишились японцы и асимметричного подлокотника.

Полностью отказываться от аналоговых клавиш не стали: сенсорный дисплей имеет шайбу регулировки, ключевые настройки температуры и циркуляции тоже аналоговые, не перевели на сенсоры и мультируль. Но преемственность с Camry XV70 очевидна: не изменились дверные карты, стойки кузова с динамиками аудиосистемы и селектор автоматической коробки.

Хорошо оснащенным седанам досталась беспроводная зарядка для гаджетов, 10-дюймовый проекционный экран, стереосистема JBL с девятью динамиками, отделка из микрофибры и натуральной кожи, кресла с подогревом и вентиляцией, многослойные передние стекла. В базе есть адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, индикация контроля полосы, система обнаружения пешеходов и автоматический дальний свет.

Новая Toyota Camry будет доступна только с гибридной силовой установкой HEV. Речь идет о трехмоторной системе на основе 2,5-литрового «атмосферника»: переднеприводная версия разовьет 228 л.с., модификация AWD с электромотором в приводе задней оси – 235 «лошадок».

Toyota утверждает, что гибридная система с вариатором eCVT перенастроена, и теперь бензиновый двигатель работает на более низких оборотах. Также заявлено, что седан стал более эластичным. Впрочем, автопроизводитель пока не приводит данные о расходе топлива, динамике и емкости тяговой батареи. У американских дилеров новая Camry появится только весной 2024 года.