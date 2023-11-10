Новая Toyota Camry получит гибридную силовую установку и полный привод.

За несколько дней до дебюта Camry девятого поколения Toyota обнародовала новое фото автомобиля – на нем часть кормы с шильдиками HEV и AWD. Первый указывает на гибридную установку, второй – на полный привод.

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По неофициальным данным, в основу модели ляжет платформа TNGA-K, на которой построено и актуальное поколение Camry. В гамму двигателей войдут турбомотор объемом 2,4 литра и 2,5-литровый атмосферник, а вот V6 с линейки уберут. Привод будет передним или полным, а коробки – шести- и восьмиступенчатые «автоматы».

Есть и некоторые подробности об оснащении: в зависимости от рынка у новой Camry будет разный салон — «цифровой» в Китае и более классический в США. Что касается изменений в экстерьере, то модель будет иметь оптику в стиле нового Prius, а силуэт седана станет спортивнее.

Производство Camry девятого поколения стартует в начале 2024 года, весной автомобили уже должны находиться в салонах дилеров. Когда новинка появится в Украине пока неизвестно, но точно не раньше лета следующего года.