Водитель из штата Массачусетс почти утопил свою Toyota, въехав по подсказке GPS прямо в пруд. И это еще не все…

Кроме неприятной истории и нанесенного ущерба автомобилю, водитель получил еще и кучу проблем: теперь его обвиняют в небрежном управлении транспортным средством, а местные власти требуют лишить мужчину водительского удостоверения. Своих претензий еще не высказал собственник водоема, поскольку погруженная в воду Toyota испугала карасей и у них мог произойти стресс.

Полицейское управление Миддлтона сообщило, что им позвонил по телефону курьер службы доставки DoorDash. Он отвозил заказ Dunkin Donuts, дорогу показывала навигационная система, которая направила его по грунтовой дороге, но вдруг она оборвалась... прудом и водитель "каким-то образом въехал в водоем".

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Мужчина смог выбраться из автомобиля, выйти из леса и дойти до соседнего дома. Когда прибыла полиция, водитель, как сообщается, держал в руках заказ Dunkin Donuts, был "в панике" и "утверждал, что машина ушла под воду".

Та же Toyota, которой пруд перебежал дорогу, а GPS об этом не предупредил. Фото: Отдел полиции Миддлтона

Водителя доставили в местную больницу. Офицеры и пожарные отправились на поиски транспортного средства и наконец нашли его на "грунтовой дороге" частично затопленным. Автомобиль отбуксировали с места происшествия.

Поскольку ставок оказался в частном владении, то власти "сообщили владельцу усадьбы и тот прибыл на место происшествия через несколько минут". Фермер переживал не столько за неприятности с GPS, сколько состоянием запущенных на разведение карасей.

Полиция сообщила, что водителю будет предъявлено обвинение в небрежном управлении автотранспортным средством и что "Запрос на немедленную приостановку действия лицензии из-за угрозы" уже подан в Реестр автотранспортных средств Массачусетса. Правда, какая угроза и кому не сообщается. Не исключено, что это могут быть караси в пруду.

А что касается истории с навигатором, то это напоминает сценку из фильма "Офис", эпизод из которого редакция Авто24 отыскала и предлагает для сравнения с действительностью.