Водій зі штату Массачусетс майже втопив свою Toyota, в’їхавши нею за підказкою GPS прямісінько у ставок. І це ще не все…

Окрім неприємної історії та завданої шкоди автомобілю, водій отримав ще й купу проблем: тепер його звинувачують у недбалому керуванні транспортним засобом, а місцева влада вимагає позбавити чоловіка водійського посвідчення. Своїх претензій ще не висловив власник водойми, оскільки занурена у воду Toyota злякала карасів і у них міг статися стрес.

Поліційне управління Міддлтона повідомило, що їм зателефонував кур’єр служби доставлення DoorDash. Він відвозив замовлення Dunkin Donuts, дорогу показувала навігаційна система, яка направила його ґрунтовою дорогою, але раптом вона обірвалася... ставком і водій "якимось чином в’їхав у водойму".

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Чоловік зміг вибратися з автомобіля, вийти з лісу та дійти до сусіднього будинку. Коли прибула поліція, то водій, як повідомляється, тримав у руках замовлення Dunkin Donuts, був "у паніці" і "стверджував, що машина пішла під воду".

Та сама Toyota, якій ставок перебіг дорогу, а GPS про це не попередив. Фото: Відділ поліції Міддлтона

Водія доправили до місцевої лікарні. Офіцери та пожежники вирушили на пошуки транспортного засобу і зрештою знайшли його на "ґрунтовій дорозі" частково затопленим. Автомобіль відбуксирували з місця події.

Оскільки ставок виявився у приватному володінні, то влада "повідомила власника садиби і той прибув на місце події через кілька хвилин". Фермер переймався не стільки халепою з GPS, скільки станом запущених на розведення карасів.

Поліція повідомила, що водієві буде пред’явлено звинувачення в недбалому керуванні автотранспортним засобом і що «Запит на негайне призупинення дії ліцензії через загрозу» вже подано до Реєстру автотранспортних засобів Массачусетсу. Щоправда, яка загроза і кому – не повідомляється. Не виключено, що це можуть бути карасі у ставку.

А щодо халепи з навігатором, то це нагадує сценку з фільму "Офіс", епізод з якого редакція Авто24 відшукала й пропонує для порівняння з дійсністю.