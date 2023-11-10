Нова Toyota Camry отримає гібридну силову установку та повний привод.

За декілька днів до дебюту Camry дев’ятого покоління, Toyota оприлюднила нове фото автомобіля – на ньому частина корми з шильдиками HEV та AWD. Перший вказує на гібридну установку, другий – на повний привід.

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За неофіційними даними, в основу моделі ляже платформа TNGA-K, на якій побудовано й актуальне покоління Camry. У гаму двигунів увійдуть турбомотор об’ємом 2,4 літра та 2,5-літровий «атмосферник», а ось V6 з лінійки приберуть. Привід буде переднім або повним, а коробки передач – шести- та восьмиступеневі «автомати».

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Є й деякі подробиці про оснащення: залежно від ринку, у нової Camry буде різний салон — «цифровий» у Китаї та більш класичний у США. Що стосується змін в екстер’єрі, то модель матиме оптику в стилі нового Prius, а силует седана стане більш спортивним.

Виробництво Camry дев’ятого покоління стартує на початку 2024 року, навесні автомобілі вже мають бути в салонах дилерів. Коли новинка з’явиться в Україні, поки невідомо, але точно не раніше літа наступного року.