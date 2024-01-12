Для европейского рынка доступны только гибриды. Полного привода, в отличие от рынка США, для Европы не предусмотрено.

Премьера новой Toyota Camry состоялась в ноябре 2023-го – сначала показали версию для Северной Америки, а через несколько дней раскрылся седан, предназначенный для Китая. Теперь седан представлен и в европейской спецификации.

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Сама Toyota официально объявила четырехдверку новым поколением, хотя фактически это глубокий рестайлинг предыдущей Camry на платформе GA-K. В плане дизайна европейский седан повторил американский вариант (у китайской модели немного другая внешность и салон), однако некоторые особенности все же есть. Например, в переднем бампере появились компактные противотуманки.

Как и в Штатах, в Европе Toyota Camry будет доступна исключительно как гибрид HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Установка так же базируется на основе бензинового атмосферника 2.5, но совокупная отдача возросла – 231 л.с. против 218 л.с. у предыдущего европейского гибрида. Полный привод остался прерогативой американского седана. Заявлено, что первую "сотню" новая европейская Camry наберет за 7,9 секунды, тогда как гибридная четырехдверка предыдущего поколения это упражнение выполнит за 8,3 секунды.

В списке стандартного оборудования евро-версии значатся 7-дюймовыйе панели приборов (за доплату предусмотрена виртуальная панель приборов на 12,3 дюйма), мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и т.д.).

Ожидается, что европейские дилеры откроют прием заказов на новую Toyota Camry во втором квартале этого года. Цен еще нет. В Украине тоже ждем новый седан. Правда, сроки импортер пока не называет.