На жаль, цей седан не продається в Україні офіційно. Але у буде шанс привезти його вживаним зі США чи Кореї.

Приблизно рік тому з’явилися повідомлення про те, що нинішнє покоління Hyundai Sonata буде останнім. Але “прощальна версія” Sonata 2024 року була представлена три тижні тому, і вона виглядає неймовірно стильною машиною.

Тепер Sonata має справді видатний дизайн. Він також привертає увагу, як Ioniq 5 і Ioniq 6.

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Зовнішній вигляд нової Sonata надзвичайно привабливий та значно кращий у порівнянні з попередньою ітерацією восьмого покоління. Натхнення почерпнуто з другого покоління субкомпактного кросовера Kona, включаючи застосування світлодіодної світлової панелі по всій ширині передньої частини. Завдяки тому, що фари сховані у верхній частині повітрозабірників, вони тепер обрамляють ширшу решітку радіатора. І завдяки всьому цьому, набагато чіткіші та драматичніші лінії помітні по всій передній панелі. І це ще не вся робота дизайнерів Hyundai.

Задня частина Sonata також зазнала багато змін. Це змінена кришка багажника та світлодіодна світлова панель, подібна до тієї, що в передній частині автомобіля. Для тих, кому подобається версія N Line, подвійні глушники та 19-дюймові колеса є двома особливостями цієї версії.

Модельний ряд Sonata включатиме бензиновий 2,5-літровий двигун, 2,5-літровий турбодвигун, а також 2,0-літровий гібридний електричний або HEV. Турбодвигун потужністю 290 кінських сил розроблений спеціально для N Line. Hyundai e-Motion Drive є функцією версії HEV, яка, за словами Hyundai, забезпечить плавне та комфортне водіння в різних умовах. Також є пелюстковий перемикач, який посилює спортивну атмосферу на борту, а також є рекуперативне гальмування.

Як це зробив Hyundai з Ioniq 5 і 6, Sonata максимально аеродинамічно ефективна. Новий, гладкий і обтічний дизайн спрямований на покращення паливної ефективності та стабільності під час їзди на високій швидкості. Hyundai стверджує, що тепер автомобіль забезпечує відмінні аеродинамічні характеристики.

Салон — це ще одна причина, чому Sonata 2024 року варто роздивитись. 12,3-дюймова цифрова панель приладів, а також 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи є найбільшими акцентами на борту. Вони розміщені на панорамному вигнутому дисплеї, який виступає з панелі приладів.

Цікаво, що Sonata також має контролер перемикання передач у формі колонки, а не селектор передач над тунелем трансмісії автомобіля. Вигнутий екран надає інтер’єру Sonata дуже високотехнологічного та оновленого відчуття порівняно з попередньою ітерацією.

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Чому Hyundai припиняє виробництво Sonata у 2025 році? Справа в тому, що корейці збираються зосередитися на електромобілях. Ioniq 6 є потенційним остаточним наступником Sonata, і він справді має схожу, але ще більш футуристичну форму.